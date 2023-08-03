據金管會今年6月份統計，中信銀行自2021年底開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」以來，高資產客戶數達1,460人，資產規模達新臺幣1,481億元，客戶數、管理資產規模排名領先同業。

中信銀行指出，CFP顧問透過理財規劃實踐標準，針對客戶生涯規劃需求，提供綜合理財規劃程序與專業建議，量身訂做專屬的資產配置及完整的理財規劃服務，為提供中信銀行客戶更優質的服務，中信銀行鼓勵同仁積極參與CFP專班，補助同仁課程及考試費用，並公開表揚獲得證照的同仁，800位同仁已參加相關研習課程。

值得一提的是，根據客戶群中逾5成為企業主、6成5曾申購專業投資人或高資產客戶專屬商品，其資產近4成配置於投資部位、近3成考量財富傳承配置於保險，其餘的資產配置投資選擇為存款，顯見高資產客戶於資產配置及理財需求的面向多元，持有CFP顧問證照的專業理財人員，需同時具備理財規劃、保險與風險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產轉移規劃、全方位理財規劃等6項核心金融專業認證，可滿足高資產客戶從個人、家族到企業需求，提供專業且全面的服務。

有鑑於台灣人口高齡化，中信銀行亦積極投入退休理財規劃顧問（RFA）、信託2.0高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師、高資產財富管理人才培育與認證，藉由線上線下課程、在職訓練，以及內、外部講師等多樣化學習平臺，每年提供至少300小時專業訓練，課程內容涵蓋產品知識、公平待客、法令遵循等專業能力。