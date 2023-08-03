新台幣2日重貶1.07角、收在31.625元兌1美元，匯價已連四個交易日收黑，並創近九個月以來新低。新台幣近四個交易日累計已貶值3.87角，且收盤連續貶破31.3元、31.4元、31.5元、31.6元，幾乎以一天貶值1角速度奔向32元，3日主要亞幣持續偏貶，台北匯市獨步休市，4日新台幣開盤預料持續補貶下殺。

「近期非美幣別全數走弱，可能原因有兩個」，匯銀主管分析，一是美國信用評等遭惠譽降評，衝擊美股更拖累全球股市都下跌；二是美國就業數據亮眼，整體經濟動能強勁。在兩大因素下，美元指數反彈下，各大幣別相對走貶，加上美國被降評後，市場預估不會太快降息，美債殖利率應也會反映上揚。

進一步觀察主要亞幣，3日普遍持續走貶。匯銀主管說，今年以來亞幣一直貶值，尤其人民幣、日圓兩大貨幣最弱，人民幣回到7.2、日圓也回測143價位，主要反映人行及日本央行持續性的寬鬆政策，「只要跟降息扯上關係，今年基本上都是貶值」。

匯銀主管強調，人民幣要反轉走強，一定要等到大陸經濟重新復甦，等整體經濟持穩，人行不再降準才有可能扭轉頹勢；日圓關鍵仍是日本通膨率，假如明年通膨維持在2％以上高檔，貨幣政策才可能轉向緊縮，日圓才有翻揚空間。另，目前全球利率維持高點，企業成本很高，若未來整體經濟走向衰退，日圓也可能有升值可能。

新台幣方面，匯銀主管則認為，目前亞幣不得不走貶，「有點類似競貶了」，亞洲國家主要是出口導向，整體亞幣貶值，新台幣自然也跟進；再加上台海地緣風險拉高，相較其他市場，外資對台灣看法偏向保守，也導致新台幣貶值相較主要亞幣更重。

此外，近期也有外資透過SWAP（換匯）交易取得新台幣買台股的趨勢，匯銀主管說，若外資匯入用SWAP方式，外資匯入在即期市場將無法發生作用，而近期股利匯出則是透過即期結構，一來一往下，買進美金規模遠遠大於賣出美金，也使新台幣強不起來，「今年狀況不一樣，但新台幣、人民幣、日圓可說是三個難兄難弟」。