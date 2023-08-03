父親節將至，以文創設計旅館聞名的承億文旅特別推出「ㄉㄞˋ爸爸旅行去」寵爸住房專案，全台北中南東6個館別皆適用，雙人房最低1699元起，4人房2599元起，房型最低下殺26折。業者還加碼姓氏為「ㄉㄞˋ」同音者，不管是姓戴、代、黛等，每間客房再減100到300元，讓子女表孝心也不用大傷荷包。
「ㄉㄞˋ爸爸旅行去」住房專案，房客只要是父親身分，入住旗下各分館指定房型即享有優惠價格。喜歡血拚大啖美食的父親可入住台中鳥日子，雙人房只要1699元起、4人房2699元起；喜歡漫步欣賞夕陽美景的父親則可選擇淡水吹風，雙人房1700元起，4人房2700元起；如果喜歡山林野徑美景的父親可入住花蓮山知道，雙人房最低1699元起，四人房最低2599元起。
墾丁雅客小半島雙人房2999元，4人房3599元起，可暢遊南國風情；想要品茶香入茶浴可入住蟬聯「最美飯店冠軍」的嘉義桃城茶樣子，雙人房2700元，四人房3200元。此外，拿下「最美房間冠軍」的潭日月雙人房售價3599元起，入住可享一方寧靜山水和超美湖景。該專案含早餐，限官網訂房，8月8日前開放訂房，需在9月28日前入住，周六及連續假期不適用；承藝文旅全台6館皆適用，生日優惠、會員點數折抵也適用。
此外，潭日月飯店「寒拾苑」餐廳即日起至8月31日推出父親節限定套餐，10人桌菜每桌8888元加1成，每桌另贈紅酒1瓶。
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