成都世大運中華男籃隊雖然無緣8強，不過名次賽仍全力爭取勝利，2日晚間團隊21記三分球射爆南非，闖進3日的9到12名名次賽，和歐洲隊伍波蘭鏖戰4節，最終82比85飲恨，6日下午3點和日本、大陸敗方爭第11名。

成都世大運中華男籃預賽和立陶宛、巴西以及地主大陸同組，前兩戰落敗，最後一場力退大陸，在9到15名排名賽大勝南非，因此前進到9到12名賽事，確定成績可以超越2017台北世大運第13名，締造隊史新猷。

9到12名排名賽，中華隊和波蘭4節比賽過程分差都在能追上的範圍，前3節打完仍是66比66不相上下，第4節雙方也有互換過領先，倒數1分05秒波蘭隊投進三分球，中華隊80比84落後4分，倒數22秒林正投進2分，中華隊只差一波進攻權就有機會超前，倒數17秒犯規凍結時間，波蘭兩罰中一，倒數11秒高錦瑋三分未進，中華隊3分之差飲恨。

高錦瑋16分中華隊全隊最高，傳出5次助攻、抓下5籃板，邱子軒15分，游艾喆13分、7助攻、5籃板。

此役中華隊三分球39投12中，優於對手27投8中，助攻16比10、失誤14比17、抄截11比6這3項數據也比對手好，不過禁區對抗還是比較不容易，讓對手獲得25罰機會賺進17分，籃板29比40落後，不過表現還是值得嘉許，期待11名之戰可以用勝利為這屆賽事留下美好句點。

林正讀秒階段投進2分，幫助中華隊追近分數。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）