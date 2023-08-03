英國政府日前更新2023年《海外經營風險指南：香港》，批評《香港國安法》及選舉制度改革。對此，中國外交部駐港公署發聲明表示強烈譴責和堅決反對，批評英方「混淆是非、顛倒黑白」，是「戴著『灰黑濾鏡』看香港的朗朗晴天，抱持頑固偏見對香港事務說三道四」。

該發言人指出，在《香港國安法》和新選舉制度的護佑下，香港社會迅速安定，政府治理效能提升，香港居民依法享有的言論、新聞、結社等權利自由在更加安全的環境中得到更好保障，營商環境更加健康穩定，各國投資人更有信心。

該發言人續稱，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕非《中英聯合聲明》；《聲明》沒有任何一個條款賦予英國在香港移交後對港承擔任何責任，英方動輒將《聲明》「掛在嘴邊妄議香港事務，歪曲歷史和法理，純屬無稽之談」。

該發言人又反指英方最近在議會通過的《國家安全法案》，其自身國家安全屏障密不透風，卻對中方維護國家安全的合理合法舉措大潑髒水，是「根深蒂固的意識形態偏見、陰暗過時的殖民主義心態和『以港遏華』的戰略迷思」。

該發言人正告英方「認清現實、順應大勢」，「不要再沉溺於昔日的殖民舊夢，立即停止自取其辱、倒行逆施的錯誤做法」，立即停止以任何形式干涉香港事務和中國內政。