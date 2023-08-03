嘉義縣東石鄉龍港村縣道166線與嘉7線路口，2日深夜有兩輛自小客車衝撞，翻落田裡，蔡姓男駕駛當場無心跳呼吸，送醫仍不治，張姓男駕駛與呂姓妻子受傷，嘉義地檢署預定4日偕法醫解剖蔡男遺體，擬將此酒駕致死案作為國民法官審理案件之一。

據檢警初步了解，2日深夜10點多，43歲張男開車載妻子沿嘉7線由北往南行駛，39歲蔡男沿縣道166由西往東行駛，兩車在縣道166、嘉7線路口有閃燈號誌，都未減速，猛力衝撞後皆翻落田裡。

消防救護車趕到現場，蔡男倒在田裡已OHCA（到院前心肺功能停止），送至朴子醫院急救至深夜11點多宣告不治；張男頭頸部受傷、呂女四肢擦傷，送往嘉義長庚醫院急救，沒有生命危險，張男酒測值每公升0.52毫克。

嘉義地檢署發言人江金星表示，此案涉及酒駕致死罪嫌，檢方將建議安排由國民法官審理，目前嘉檢已列6案為國審案，包括3件酒駕致死案、1件女兒長照殺父案、2件殺人致死案，此件酒駕致死案將可能成為第7件國審案，預定4日檢警偕同法醫解剖死者遺體。

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