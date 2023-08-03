一名夏威夷71歲翁，本週二（１）遭一群大狗襲擊，最後失血過多命喪馬路正中央，警方表示這是一起「恐怖」的事件。根據夏威夷警察局的說法，老先生並沒有挑釁這群狗，附近鄰居聽到騷亂聲目睹這起攻擊事件，並且趕緊報警，可惜送醫途中不治身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）2日報導，71歲的諾斯羅普（Robert Northrop）因4隻大型犬撲向他猛烈攻擊，一名鄰居表示，他聽到外面有騷動聲，從窗外往外看時目睹了這幾隻狗正在攻擊諾斯羅普。據警方稱，這位鄰居趕走了那些狗並撥打了911報警。警員和醫護人員抵達現場時，發現受害者躺在馬路中央失去意識。急救人員急忙將諾斯羅普送上救護車，但他在前往醫院的途中不治身亡。

Hawaii island police have identified the victim of a fatal dog attack in the Hawaiian Ocean View Estates subdivision as Robert Northrop, 71, of Ocean View.



More: https://t.co/5osAvHlgkX #HInews #StarAdvertiser — Star-Advertiser (@StarAdvertiser) August 2, 2023

在襲擊發生時，狗主人不在家，目前尚不清楚這些動物是如何逃脫的。警方正在調查主人的行為，將此案列為「因疏忽未能控制危險犬隻」，根據夏威夷法律，這項指控被視為重罪，如果定罪，主人可能面臨最高10年的監禁和最高25,000美元（約新台幣７９萬元）的罰款。

此後，他們已經將全部４隻狗以及一窩10隻幼犬移交給夏威夷郡動物控制和保護機構。警方未具體說明這些動物的品種。

警方表示，調查人員還在調查這幾隻狗是否曾經被報告為流浪狗。就在上個月，佛羅里達州一名6歲男孩被家中的狗咬死。那支3歲狗之前並無任何攻擊歷史，但在美國獨立紀念日當天，牠突然咬住了孩子的頭部和胸部，專家認為牠可能受到煙火驚嚇而發起了攻擊。