大陸網紅周揚青因和男星羅志祥交往多年而聞名，交往9年本以為能修成正果，不料2020年周揚青在微博指控羅志祥劈腿、私生活混亂，導致羅志祥事業一度崩塌，近年他以男扮女裝「朱碧石」身分復出，漸漸重返舞台，日前小巨蛋演唱會他直言「不解釋不代表就要被定罪」，巧的是周揚青當天正好飛馬爾地夫旅遊，吐露十年前也曾來過，只是心態變了。

羅志祥7月29、30日在台北小巨蛋開「EVOLUTION 演唱會」，周揚青正好7月30日飛往馬爾地夫，她下午發文曬出登機照片，開心寫下：「早安！開啟正式度假模式」，同時透露上次去馬爾地夫是十年前的事，感慨「整整十年了…」，照片中她背朝大海，遮陽的手擋住了大部分五官，表示上一次是和爸媽一起來過生日，她也PO出當時朋友圈截圖，當時妝容與現在略為不同，不過身材依舊很好，她說：「那次去其實拍了好多好看的照片，但都只是默默發在了朋友圈留紀念，現在長大了有了自己的想法，社會接受度和輿論環境也都變了，心態也變了，所以可以大大方方拍照分享了。」

周揚青透露上次去馬爾地夫是十年前。（圖／周揚青微博）

有粉絲提議可以再穿一次10年前的泳衣，周揚青則說：「我還真找了，找不到了哈哈」，周揚青也曬出這幾天拍攝的比基尼照，腰間挖空的設計露出大片肌膚，纖細身材沒有一絲贅肉，讓人佩服她的好體態，貼文發在Instagram後，許多人紛紛誇獎。