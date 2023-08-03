【LIVE直播】卡努暴風圈接觸陸地雨彈開炸 氣象局說明颱風最新動態｜2023.08.03

中颱卡努今（3）日龜速進行，暴風圈緊貼北海岸，預估晚間北台灣風雨加劇，氣象局指出第6號颱風卡努過去3小時強度略為減弱且中心有打轉的現象，其暴風圈短暫接觸台灣東北角陸地，目前中心在台北東北東方海面，向東北轉東北東移動，對新北、台北、基隆及宜蘭構成威脅，氣象局於17:40說明最新颱風動態。

氣象局觀測，3日17時卡努颱風中心位置在台北東北東方約320公里之海面上，以每小時8公里速度，向東北轉東北東進行，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。

氣象局預報員徐仲毅表示，卡努颱風未來大致以緩慢偏西再向東北迴轉，過去這段期間打轉，曾經在4點至5點短暫接觸陸地，不排除有打轉前進再向東北迴轉，颱風仍有不確定性，仍持續對北北基宜構成威脅。

目前颱風風雨對北部影響以台北山區及北海岸較多，但隨著西南風增強、中南部降雨將比北部更多，甚至有局部大豪雨等級降雨，提醒北部民眾注意風勢、南部民眾則要關注雨勢。