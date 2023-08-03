展望後市，疫後餐飲內需市場持續回溫，加上暑期早午餐業旺季回歸，預估將會帶動第三季門店營運動能。揚秦2022年第四季起即全面啟動投入數位轉型，也期望可為公司營運作為最強後盾。揚秦下半年度將持續透過強化APP功能及每月不同的會員專屬優惠來拉近顧客與麥味登的距離。另外，先前因疫情影響之海外市場拓展進度，公司團隊也會加速旗下品牌與國際市場進一步接軌。截至八月初，麥味登總店數826家，炸雞大獅海內外店數100家。
揚秦Q2季營收5.35億元 每股純益1.12元 Q3動能強
揚秦國際企業（2755）受惠疫情影響式微、餐飲內需市場復甦外，加上旗下品牌「麥味登」與「炸雞大獅」門店升級與成功展店效益，第二季合併營收5.35億元，季增9.85％、年增15.01％；稅後純益0.34億元，季增15.66％、年增2.37％，每股純益（EPS）為1.12元。2023年上半年度合併營收為10.21億元，年增13.98％，稅後純益0.63億元，年增2.53％，每股純益（EPS）為2.08元。
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