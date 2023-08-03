展望後市，疫後餐飲內需市場持續回溫，加上暑期早午餐業旺季回歸，預估將會帶動第三季門店營運動能。揚秦2022年第四季起即全面啟動投入數位轉型，也期望可為公司營運作為最強後盾。揚秦下半年度將持續透過強化APP功能及每月不同的會員專屬優惠來拉近顧客與麥味登的距離。另外，先前因疫情影響之海外市場拓展進度，公司團隊也會加速旗下品牌與國際市場進一步接軌。截至八月初，麥味登總店數826家，炸雞大獅海內外店數100家。