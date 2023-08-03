易寶宏是資深藝人易淑寬獨生子，2014年犯下信義區夜店殺警案，依傷害致死罪遭判刑9年定讞，卻被爆出去年獲准至武陵外役分監執行，卻違規以個人社群替八大行業宣傳、外出與朋友喝酒，日前移回一般監獄，假釋案亦遭駁回，對此，易淑寬以4字發聲了。

易寶宏2019年6月入監服刑，服刑2年多，於去年1月申請外監服刑獲准，基層員警氣得曝光此事，引發社會大眾不滿，後續還被媒體披露在社群平台PO文：「準備收假了，幫忙做個工商文，希望大家都能平安賺錢」，接著標記特種行業，同時附上聯絡方式，另一篇爭議文，則是自曝與友人外出喝酒，違反《外役監條例》，他本人也承認此事，遭全數取消累積至今的188天縮刑，還移回一般監獄。

易寶宏不只假釋夢碎，縮刑也全數被取消。(圖/中時資料照)

至於易寶宏去年6月提報的假釋申請，日前已遭駁回，然而矯正署指出依規定如果表現良好，易寶宏仍可申請假釋，不過最快得到11月才能提報。其實易寶宏移至一般監獄時，易淑寬發出聲明，自責是失職的母親，過去忙於生計錯過陪兒子成長的教養關鍵期，但懇請社會給更生人反省改過的機會。而這次假釋被駁回，根據《三立新聞網》報導，易淑寬簡短4字回應「尊重司法」，不願透露更多。