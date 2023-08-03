科學家在秘魯沙漠中挖到可能是史上最重的動物「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）。

科學家在秘魯挖到可能是「史上最重」的動物「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus），粗估巨像秘魯鯨最重可能重達340公噸，相當於2頭藍鯨。科學家推測，巨像秘魯鯨身長約20公尺，棲息在岸邊，即便體型龐大，但令人意外的是，應該不是兇猛的獵食者，可能吃素，或以屍體、小型軟體動物為食，算是溫柔的海洋巨人。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，昨（2）日刊登在期刊《自然》（Nature）的跨國研究顯示，科學家可能發現了史上最重的動物—存活於3900萬年前的「巨像秘魯鯨」。

秘魯國立聖瑪科斯大學（San Marcos University）的烏爾維納（Mario Urbina），10年前在秘魯伊卡（Ica）沙漠一處陡峭岩石斜坡發現了「巨像秘魯鯨」的骨頭，此後一支國際團隊花了數年將這一區的骨頭挖出，一共挖掘出13根脊椎骨、4根肋骨、1塊髖骨。伊卡沙漠這一帶原本在海底，因此有非常豐富的海洋生物化石。

科學家在上圖秘魯伊卡（Ica）沙漠的陡峭岩石斜坡挖掘出「巨像秘魯鯨」的骨頭。（圖／路透社）

研究人員隨後透過3D掃描儀器檢視骨頭表面，並鑽探骨頭，以進一步推測這頭鯨魚的體積及重量。他們最終推估這尾「巨像秘魯鯨」的體重可能介於85至340公噸之間，研究主要作者、義大利比薩大學（University of Pisa）古生物學家比亞努奇（Giovanni Bianucci）說，巨像秘魯鯨的體重比地球現存最大動物藍鯨重上2倍，甚至相當於5000個人類的重量。藍鯨約重180公噸。

科學家在秘魯沙漠中挖到可能是史上最重的動物「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）。（圖／美聯社）

不過巨像秘魯鯨的體型可能仍舊比不上藍鯨，科學家挖掘出的骨頭長約17至20公尺，藍鯨身長達25公尺。

科學家也根據骨頭密度，推測出巨像秘魯鯨的棲息地、移動方式及飲食習慣，他們發現巨像秘魯鯨的骨骼密度相當高，參與研究的德國國立自然歷史博物館（State Museum of Natural History）古生物學家艾姆森（Eli Amson）說，巨像秘魯鯨的體重較藍鯨重，部分原因就在於骨骼密度更高、更重。

骨骼密度高也代表巨像秘魯鯨可能棲息在沿岸的淺水區域。同樣棲息在海岸邊的海牛也有相當重的骨骼，以幫助牠們潛入水域底部。比亞努奇說，事實上，任何現存的鯨目動物中都還沒發現這類增厚、沉重的骨骼。

上圖為「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）的脊椎骨。（圖／美聯社）

比亞努奇也指出，這些骨骼也顯示，巨像秘魯鯨可能是在水底覓食，不是活躍的獵食者，未參與研究的美國古生物學家特維森（J.G.M. Thewissen）及華歐（David A. Waugh）在評論中寫道，和其他利用較輕骨骼來追逐快速移動獵物的鯨魚相比，巨像秘魯鯨的覓食行為相當不尋常。

科學家在秘魯沙漠中挖到可能是史上最重的動物「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）。

研究人員也提出了三種巨像秘魯鯨可能的覓食方式：第一，可能像海牛一樣是草食性動物；第二，牠可能如同當代灰鯨，以躲藏在沙底的小型軟體動物、甲殼類動物為食；第三，可能是專吃脊椎動物遺體的食腐動物。

上圖為「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）的骨骼化石。（圖／路透社）

另據半島電視台（Al Jazeera）報導，比利時皇家自然科學研究所（Royal Belgian Institute of Natural Sciences）古生物學家藍柏特（Olivier Lambert）說，由於骨骼相當重，加上體型可能非常龐大，巨像秘魯鯨「一定游得很慢」，「可能是某種溫和的巨型動物，有點像超級大隻的海牛，牠一定是非常令人印象深刻的動物，但可能沒有這麼可怕」。