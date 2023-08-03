科學家在秘魯沙漠中挖到可能是史上最重的動物「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）。

科學家在秘魯挖到可能是「史上最重」的動物「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus），粗估巨像秘魯鯨最重可能重達340公噸，相當於2頭藍鯨。科學家推測，巨像秘魯鯨身長約20公尺，棲息在岸邊，即便體型龐大，但令人意外的是，應該不是兇猛的獵食者，可能吃素，或以屍體、小型軟體動物為食，算是溫柔的海洋巨人。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，昨（2）日刊登在期刊《自然》（Nature）的跨國研究顯示，科學家可能發現了史上最重的動物—存活於3900萬年前的「巨像秘魯鯨」。

秘魯國立聖瑪科斯大學（San Marcos University）的烏爾維納（Mario Urbina），10年前在秘魯伊卡（Ica）沙漠一處陡峭岩石斜坡發現了「巨像秘魯鯨」的骨頭，此後一支國際團隊花了數年將這一區的骨頭挖出，一共挖掘出13根脊椎骨、4根肋骨、1塊髖骨。伊卡沙漠這一帶原本在海底，因此有非常豐富的海洋生物化石。

科學家在上圖秘魯伊卡（Ica）沙漠的陡峭岩石斜坡挖掘出「巨像秘魯鯨」的骨頭。（圖／路透社）
科學家在上圖秘魯伊卡（Ica）沙漠的陡峭岩石斜坡挖掘出「巨像秘魯鯨」的骨頭。（圖／路透社）

研究人員隨後透過3D掃描儀器檢視骨頭表面，並鑽探骨頭，以進一步推測這頭鯨魚的體積及重量。他們最終推估這尾「巨像秘魯鯨」的體重可能介於85至340公噸之間，研究主要作者、義大利比薩大學（University of Pisa）古生物學家比亞努奇（Giovanni Bianucci）說，巨像秘魯鯨的體重比地球現存最大動物藍鯨重上2倍，甚至相當於5000個人類的重量。藍鯨約重180公噸。

科學家在秘魯沙漠中挖到可能是史上最重的動物「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）。（圖／美聯社）
科學家在秘魯沙漠中挖到可能是史上最重的動物「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）。（圖／美聯社）

不過巨像秘魯鯨的體型可能仍舊比不上藍鯨，科學家挖掘出的骨頭長約17至20公尺，藍鯨身長達25公尺。

科學家也根據骨頭密度，推測出巨像秘魯鯨的棲息地、移動方式及飲食習慣，他們發現巨像秘魯鯨的骨骼密度相當高，參與研究的德國國立自然歷史博物館（State Museum of Natural History）古生物學家艾姆森（Eli Amson）說，巨像秘魯鯨的體重較藍鯨重，部分原因就在於骨骼密度更高、更重。

骨骼密度高也代表巨像秘魯鯨可能棲息在沿岸的淺水區域。同樣棲息在海岸邊的海牛也有相當重的骨骼，以幫助牠們潛入水域底部。比亞努奇說，事實上，任何現存的鯨目動物中都還沒發現這類增厚、沉重的骨骼。

上圖為「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）的脊椎骨。（圖／美聯社）
上圖為「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）的脊椎骨。（圖／美聯社）

比亞努奇也指出，這些骨骼也顯示，巨像秘魯鯨可能是在水底覓食，不是活躍的獵食者，未參與研究的美國古生物學家特維森（J.G.M. Thewissen）及華歐（David A. Waugh）在評論中寫道，和其他利用較輕骨骼來追逐快速移動獵物的鯨魚相比，巨像秘魯鯨的覓食行為相當不尋常。

科學家在秘魯沙漠中挖到可能是史上最重的動物「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）。

研究人員也提出了三種巨像秘魯鯨可能的覓食方式：第一，可能像海牛一樣是草食性動物；第二，牠可能如同當代灰鯨，以躲藏在沙底的小型軟體動物、甲殼類動物為食；第三，可能是專吃脊椎動物遺體的食腐動物。

上圖為「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）的骨骼化石。（圖／路透社）
上圖為「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）的骨骼化石。（圖／路透社）

另據半島電視台（Al Jazeera）報導，比利時皇家自然科學研究所（Royal Belgian Institute of Natural Sciences）古生物學家藍柏特（Olivier Lambert）說，由於骨骼相當重，加上體型可能非常龐大，巨像秘魯鯨「一定游得很慢」，「可能是某種溫和的巨型動物，有點像超級大隻的海牛，牠一定是非常令人印象深刻的動物，但可能沒有這麼可怕」。

文章來源：The heaviest animal ever may be this ancient whale found in the Peruvian desert
文章來源：A newly discovered colossal whale might be the heaviest animal ever, study finds
文章來源：Ancient whale found in Peru may be the heaviest animal ever
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