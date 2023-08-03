2023台北馬拉松將於12月17日熱血登場，全馬組2日下午5時截止報名，中籤率僅52％，於明日上午10時公布結果，半馬組則將於15日下午2時開放報名，先搶先贏。北市體育局提醒，正取參賽者要在規定時間內繳費填資料，才算完成報名程序。

體育局表示，全馬組限額9000人採登記抽籤制，7月20日下午4時開放登記抽籤，8月2日下午5時截止，登記人數10751人，扣除達完賽標準免抽籤選手及受邀跑者3338人，中籤率僅52％。

體育局也說，為確保公平公正，8月3日上午10時在國巨律師事務所蔡文玲律師見證下，以電腦隨機抽出全程馬拉松正取及備取參賽者，結果將於8月4日上午10時公布於官網，主辦單位也會以電子郵件通知正取參賽者。

體育局指出，抽中正取參賽者務必於8月4日上午10時至9日下午5時前填寫資料及辦理繳費作業，才算完成報名程序，未於規定時間內繳費者視同放棄參賽資格，主辦單位將會於8月10日公告候補名單，並以電子郵件通知候補參賽者。

體育局提醒，半程馬拉松組將於8月15日下午2時開放報名，1萬9000個名額先搶先贏，由於有許多跑者在全馬組未中籤，預計會有更多人搶報名，民眾可盡早準備好報名資料來報名。