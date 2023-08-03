國民黨最美發言人、高雄鎮港區立委參選人李明璇今（3）日驚爆，1家「前科累累」營造廠商，頻爆職災工安、偷工減料的業者，竟然可以得標逾20多億的「多功能水產品運銷中心」統包工程。（李明璇提供）

高雄前鎮漁港改建案獲中央補助81億元，引發政治口水戰。國民黨最美發言人、高雄鎮港區立委參選人李明璇今（3）日驚爆，1家「前科累累」營造廠商，頻爆職災工安、偷工減料的業者，竟然可以得標逾20多億的「多功能水產品運銷中心」統包工程。

國民黨最美發言人、高雄鎮港區立委參選人李明璇今（3）日驚爆，1家「前科累累」營造廠商，頻爆職災工安、偷工減料的業者，竟然可以得標逾20多億的「多功能水產品運銷中心」統包工程。（本報資料照片）

李明璇指出，前鎮漁港是高雄最大、還是全台最大的遠洋漁港，且全台灣漁獲量最多，且能停泊最大噸級的漁船，前鎮漁港為全國級的遠洋漁業重鎮，這是事實，改善前鎮漁港，關乎台灣的漁業競爭力。

她提及，漁港硬體設施十分老舊，這對辛苦討海的漁民朋友來說，工作環境相當辛苦。所以向來苦民所苦的前高雄市長韓國瑜，當年才會為高雄漁民請命，非常積極向中央政府爭取改建預算。例如建造舒適的休憩空間、基本能盥洗的地方，不僅讓本國漁工受到照顧、也讓外籍漁工看見台灣的好。

李明璇今也提出質疑，為什麼某營造廠商能得標前鎮漁港20多億的「多功能水產品運銷中心」統包工程？這家公司有著離譜偷工減料、發生多次嚴重職災工安、還違反勞動法令多達235次的前科，卻能從設計、監造、施工等等，直接統包一條龍。

李明璇直言，前鎮漁港如此重要，斥資甚鉅，竟由一家造成重大安全事故的廠商來負責，請問有什麼特殊理由可以得標？她要求政府必須出來說清楚、講明白。