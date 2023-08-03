雲林縣自上月初古坑鄉傳出登革熱疫情以來尚無減緩趨勢，縣長張麗善聽取各局處報告決定8日啟動以荷苞村熱區為中心，向外200公尺作地毯式化學防治，涵蓋竹林、果園。張麗善表示，農業部對於雲林縣請求被噴藥的筍園、果園每公頃補貼6萬元尚無回應，但這勢在必行，希望中央多少補貼。

雲林縣登革熱確診個案累計124個病例，其中古坑鄉112例、斗六市9例較多，縣府研判疫情尚集中在古坑荷苞村，還未外擴，原定本月1日進行熱區地毯式大清消，因卡努颱風攪局而暫停，以免下雨作白工。

衛生局指出，古坑鄉竹林、果園的病媒蚊指數仍偏高，環境風險很高，必須持續加強孳生源清除。環保局表示，上月迄今累計動員2161人次，噴藥1645處，清理482個村里6970處孳生源。

古坑鄉登革熱疫情拉警報，環保局加強查獲積水容器孳生孑孓，「熱區」荷苞村重罰6000元，今（3日）起再加重「暖區」古坑鄉高林村、東和村、水碓村2400元，全縣其餘鄉鎮若被查獲積水容器長孑孓也要罰1200元。

縣長張麗善表示，要農民封園必須要有誘因，這算是「疫災」，也是天然災害一種，日前行文農業部請求以天然災害救助方式補貼必須化學防治的筍園、果園每公頃6萬元，但農業部認為這不是天災，希望農業部再審慎考量，縣府還會再行文陳情一次。

張麗善說，若農業部不補助，雲林縣府還是得自掏腰包來做，盼中央多少減輕雲林縣府負擔，目前估計位於熱區內的筍園、竹園有100、200公頃，若確診個案配合封園不再進到竹園，避免被蚊叮咬、疫情擴大，只要申請就會依照1公頃6萬元額度補貼。

環保局規畫天氣趨於穩定的下周8日做地毯式化學防治，荷苞村周邊200公尺內預計一次投入350名人力，在3小時內從四面八方同步噴藥滅蚊。