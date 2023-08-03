每個人都想要賺大錢，但唯獨找尋自己適合的方式，才能夠成為人生勝利組！《星座好朋友》運勢專欄分享12星座最適合用什麼方式賺錢，其中雙子座需保持自信並且勇敢嘗試；處女座需學會見好就收；摩羯座則是遇人不淑時，別害怕吃虧，能者多勞付出多一些。

▍牡羊座：別太幼稚

牡羊座若想賺大錢，幼稚的個性必須改掉，而太過幼稚難免被人捉弄，也不適合談生意。有句話說商場如戰場，因此不可用過於天真的想法去看待。

▍金牛座：捨得出錢

金牛座不能小氣，若想賺大錢，就必須付出相對的代價，所以要捨得出錢，才有機會收穫更多，否則就只能眼睜睜看著別人捷足先登。

▍雙子座：敢於嘗試

雙子座需保持自信，而信心不是別人給予的，是自己給自己！若想賺大錢，就要敢於去嘗試，並且別害怕失敗，因為失敗為成功之母。

▍巨蟹座：確定目標

巨蟹座若想賺大錢就不可以三心二意，唯獨深思熟慮後，確定目標才是當務之急，並且堅持到底，就會了解到朝同個方向努力，成功率更高。

▍獅子座：不恥下問

獅子座不恥下問是一大難題，從不願委曲求全，在他們看來就是一種作踐自己的行為，但其實不是，不懂的問題必需請教專業人士，否則永遠無法得到解答。

▍處女座：適可而止

處女座凡是追求完美，而且有一絲毫的貪婪韻味，對他們來說，適可而止是應該好好學習的技能，當學會了見好就收，就不至於在一些，原先可以賺錢的機遇裡遭受巨大打擊。

▍天秤座：管好嘴巴

天秤座最重要的是需管好自己的嘴巴，若想賺大錢就得沉得住氣，別總是和個小孩一樣，任何話都不經三思就說出口，一旦建立的樹敵越多，賺錢機率越小。

▍天蠍座：積攢人脈

天蠍座若要賺錢，積攢人脈是唯一首選，對他們來說，別總是以為實力就是一切，偶爾也需要一些人脈才能夠得到賺錢機會，是非常簡單的一個道理。

▍射手座：戒除馬虎

射手座不是沒有賺大錢的機遇，而是每次機遇在面前，依舊容易錯失、馬虎大意，所以戒除不良習慣是當務之急，細節決定成敗，在任何領域都適用。

▍摩羯座：能者多勞

摩羯座其實有能力也很有耐心，可是有時會遇人不淑，合作者不夠給力，容易鬧情緒，不如就吃虧一下，能者多勞，付出多一些，回饋就能成正比。

▍水瓶座：與人合作

水瓶座不要總是單槍匹馬想要獨自發財，基本上沒有太大可行性，只有召集各領域的人才，並一起朝著同個目標前進，想賺大錢的願望才得以實現。

▍雙魚座：堅持到底

雙魚座總是欠缺堅持到底的勇氣，凡事喜歡半途而廢，他們的世界裡因為這種情況不知道錯失了多少賺錢機會，所以下一次，不如就逼自己。