美國一項廣受歡迎的簽證計畫規定外國投資者只要創造更多就業機會就能獲得綠卡，最近又開出更誘人的條件，在逐漸擴大的移民熱潮中重新吸引了中國富人們的興趣。

《華爾街日報》報導，在3年嚴格的新冠封鎖措施以及更強硬的意識形態控制下與經濟前景黯淡的趨勢下，大陸各經濟階層都有更多人尋求移民外國。美國有一項始於20世紀90年代EB-5計畫，至今已籌得400多億美元資金。該計畫最早是為吸引外資進入經濟欠發達地帶並創造就業機會，但因執行不當讓許多投資者失去興趣，不過最近這個計劃條改後被國會重新批准，再度引起中國人富人階層的注意。許多中國移民機構都在宣傳說，調整後的EB-5計畫代表投資美國的一個黃金時代已經來臨。

報導指出，該簽證計畫的參與者涵蓋申請人的配偶和21歲以下的子女，他們不必在投資地當地居住。該計畫旨在讓投資者以薄利來收回資金，作為其投資的回報，外國投資者希望獲得綠卡。對開發商來說，這意味著一項廉價的融資，對投資的地點而言，則是新的就業機會。

一位來自富裕沿海省份浙江的中國商人說，「就像其他父母一樣，我只想讓我的女兒有一個更好的未來。」他多年來一直在研究符合條件的項目，但由於申請積壓和其他問題，他一直猶豫要不要申請，目前對上述修改後的計畫持謹慎樂觀度。

由於新的EB-5規則能更容易從學生或就業簽證轉換為永久居民，更快速獲得綠卡的前景似乎重燃了投資者的興趣。幾位中國投資者表示，他們之所以被吸引，是因為他們的子女已經在美國獲得了學生簽證，通過EB-5的新規定可以更快獲得綠卡。一個位於亞特蘭大東北約64公里處名為霍斯頓住宅專案負責人表示，目前這個6.5億美元項目中約有半數資金來自中國投資者，申請綠卡不用排隊對他們很有吸引力。

日益緊張的中美關係意味著中國資金不一定會受歡迎，今年5月，佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)簽署了一系列法案，禁止中國公民在該州購買土地，除非他們是美國永久居民，這一決定受到了民權和法律團體的質疑。對中國資本的這種不友好態度已迫使許多中國公司離開美國和其他西方國家。一些中國投資者表示，他們會避開共和黨控制的州，因為擔心這種政治環境可能會妨礙他們的投資和移民進程。

報導表示，中國出生的投資者提出的EB-5申請中，只有約60%最終獲得通過，相較於印度或越南至少有80%獲得通過明顯低了許多。專注於EB-5的行業組織投資美國(Invest in USA)的分析顯示，在截至2022年9月的財年，中國投資者申請EB-5簽證的占比從截至2015年財政年度的近85%降至略高於10%。此外，因為中國政府嚴格控制資金向境外轉移，中國投資者普遍不願公開談論自己的移民經歷。