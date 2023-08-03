近日大雨過後，台中市中區成功路三民路口行穿線竟然大片剝落漂到一旁，斑駁不堪，市議員黃守達接到陳情後至現場勘查。（黃守達提供／張亦惠台中傳真）

近日大雨過後，台中市中區成功路三民路口行穿線竟然大片剝落漂到一旁，斑駁不堪，市議員黃守達接到陳情後至現場勘查，發現標線疑似用「貼的」可以被整塊抬起，剝落的標線也不見蹤影，景況相當荒謬，要求相關單位盡速改善。建設局說明，已要求廠商改進。

日前大雨過後，台中市中區有斑馬線竟「不見了」，有民眾日前在臉書「路上觀察學院」發文表示，這品質根本堪比淋到雨的廢紙箱。黃守達指出，該處有明顯重新鋪設過的痕跡，經與交通局與養工處確認，是管線廠商復舊時所重新補繪的枕木紋行穿線，但因未採一般熱熔的繪設方式，才導致出現標線「大片狀剝落」的離譜情形。

黃守達強調，根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第7條，標誌、標線、號誌應經常維護，保持清晰完整及有效性能。標線對於通行安全非常重要，也會對市容有所影響，相關作業不應該便宜行事，要求除了工法上請廠商調整改善之外，市府也應盤點其它已磨損不清的標線並重新進行繪製，避免因標線不清造成交通安全上的疑慮。

建設局說明，此案為欣中公司2022年底辦理管挖工程後的車道修復作業，路面修復完成後距今約半年時間，對於標線近日有剝落情形，欣中公司昨天收到反映後，已立即要求廠商改善，針對個別廠商表現不良，該公司已嚴格要求改正，並於今日下午進場改善；針對各管線機關施工品質，建設局將現場進行查驗作業，若查有缺失將依據挖管條例要求限期改善，屆期未改善者必依規裁罰。

交通局說明，經查該處行穿線為管線單位施工後須依規復原，但因非採一般熱熔標線處理，導致施工品質不佳，衍生標線脫落問題，市府已要求管線單位務必加強改善，避免類似情況再發生；市府也將進一步巡查各路段，若有類似情形將重新繪設，維護交通安全。