桃園市復興區今(3)日中午12時許發生車輛墜谷意外，一輛台電輸變電工程處北區施工處承攬商工程車，在高義村雪霧鬧橋附近轉彎處翻落150公尺邊坡山谷釀6傷，2人意識清楚送醫治療，4名OHCA傷者送醫搶救後，均宣告不治。

桃園市消防局第四大隊指出，台電承攬商工程車今午墜落邊坡山谷，車上共有6人，2名本國籍人士為承攬商負責人年約60歲廖姓男子及年約50歲的田姓男子，4名移工皆來自泰國，分別為年約30歲的阿沙與阿有，4人事故當下就已失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

另意識清楚被救出的2名移工為年約20歲的阿吉與阿林，分別有頸部開放性傷口、頭部外傷與左大腿骨折等傷勢，2人被救上山谷後立即送醫治療。

據了解，台電正於台七線辦理鐵塔改建工程，今有確認因颱風不出工，承攬商也回報未出工，詳細情況將由總公司主管到現場持續釐清，並提供必要協助。