畜牧業者強調新場採用水簾密閉型設計，設有廢棄過濾系統且雞糞不落地，無環境衛生疑慮，但現場里民和民代均不買單。（蕭嘉蕙攝）

台東市康樂里民怒斥業者未妥善解決舊場惡臭飄散問題，加上新場址位於農園、鄰近住宅區，憂心恐衝擊房地價、危害農作。（蕭嘉蕙攝）

台東畜牧業者今上午召開新設養雞場說明會，康樂里百位居民到場高掛白布條抗議，怒斥業者未妥善解決舊場惡臭飄散問題，加上新場址位於農園、鄰近住宅區，憂心恐衝擊房地價、危害農作，未待業者說明新場計畫畢，一眾人齊呼口號「就地解散」，留下一臉錯愕的業者。

台東康樂里新設頃養雞場說明會 百人抗議「就地解散」

台東市康樂里百位居民赴說明會現場，掛白布條訴求「捍衛家園拒絕雞場」，反對畜牧業者興建占地3公頃的養雞場，原因出自於業者3年前設置的舊場，至今仍未改善雞屎惡臭、糞煙飄善的問題。

王姓居民怒言，業者在地已設有1座小型養雞場，擴場後必定「臭氣沖天」。台東市康樂里長張清標也說，里民以務農居多，土地勢必會受養雞場汙染。

對此，畜牧業者表示，新場採用水簾密閉型設計，設有廢棄過濾系統且雞糞不落地，無環境衛生疑慮，且申請流程合乎「台東縣新設置畜牧設施管理自治條例」規範，但現場居民和多位民意代表仍質疑業者說法，堅決反對到底。

台東縣議員林參天現場表示，將在下一期議會臨時會期提出修訂自治條例，語畢便率領里民高喊「反對、反對、反對」，接著全體離席，說明會被迫中止，留下業者一臉錯愕無奈。