9月29日就是我國重要節慶的中秋節，國揚集團的漢來美食，因應送禮和自用月餅禮盒，今年銷售預估可達58,000盒，比去年的56,000盒，微幅年成長3.57％，銷售額約6千萬元，繼續勇奪全台飯店月餅的銷售冠軍。

漢來美食3日下午舉辦中秋月餅禮盒發表會，漢來美食副總經理吳若寧指出，隨著疫情全面解封，送禮市場蓬勃，為了抓住所有消費者的目光，因應市場不同的客群需求，漢來美食今年推出3款禮盒迎戰，預計帶進近6,000萬元的營收。

吳若寧表示，漢來美食2022年月餅禮盒銷售56,000盒，是全台飯店銷售月盒的冠軍，「比全台第二名，多了至少1萬盒」，今年在漢來美食全台45個營業據點的通路鋪設之下，預估銷售58,000盒，可望續佳銷售冠軍寶座。

她說，除了漢來情月中秋月餅禮盒、旺月蛋黃酥禮盒之外，為了迎接台北漢來大飯店今年10月開幕，特別推出西式點心「好運」禮盒，所有的禮盒，除了外盒設計別出心裁，漢來主廚更在口味研發上，下足功夫。

因此，儘管在全球原物料成本居高不下的態勢中，漢來情月中秋月餅禮盒仍維持去年同等售價，大盒6入裝定價1,880元、小盒8入裝定價1,380元，價格維持不變、品質更上層樓。

吳若寧表示，漢來中秋月餅禮盒在銷售比例上，以企業採購送禮占大宗，占比約80％，其餘的則是一般消費者自用等，預估在中秋節之前的一個月，就可全部售罄。