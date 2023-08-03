卡努颱風來襲，桃園市雖然沒放颱風假，不過桃園市長張善政今天下午仍前往消防局出席颱風工作會議。張善政提到，預估4日雨量將變小，颱風衍生相關案件多已解決，不過颱風警報未解除前，市府同仁必須上緊發條，繼續保持警戒。

張善政說，針對華陵山區落石、比該道路及簡易自來水系統等尚待搶修的地方，在安全無虞的情況下，搶修人員應盡快前往現場搶修。另復興區災防辦公室表示，目前復興區三光里比該部落道路及高遶部落簡易自來水系統暫時無法搶修，廠商均在待命中，待狀況許可之際，將請委外廠商進行搶通及搶修。

交通局表示，因應卡努颱風，市府有逐一向各市區公車業者確認桃園市市區公車，凡業者有減班停駛的情況，必須向交通局報備且同意，才能公開市區公車調整後的路線，公路客運的部分，業者也需向主管機關報備，惟部分路線班距較長，較影響民眾候車時間。

水務局表示，7月31日召開卡努颱風整備會議，2日完成包括開放領用砂包、完成轄管43處水門防汛操作、預先排空7處滯洪池及清淤巡查等作業；同時，針對水利設施破堤工程、在建工地及車行地下道均已完成防颱整備，並預佈移動式抽水機9台、固定式抽水機33台，截至目前為止，桃園最大總累計雨量為復興區88毫米，砂包發放數量共計1539包。另卡努颱風致樹木倒塌的情況，水務局均已清理完成。