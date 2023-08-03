為落實「減塑政策」，高雄市飲料店自今年7月1日起不得提供一次用塑膠飲料杯，不少商家提前響應，新規定實施後，環保局加派人力稽查，目前已有九成以上商家符合規定，但仍查獲31家飲料店違規使用一次用塑膠杯，依法現場開立勸導單，限期改善。環保局號召業者成立「飲料店減塑大聯盟」，民眾於7-9月活動日持環保杯消費可享雙重優惠，也有助於提升民眾自備環保杯比例。

7月1日新規定上路之後，高雄市多數飲料店已提前改用紙杯替代。環保局兵分多路稽查，包括前鎮瑞隆路、鳳山大明路、楠梓德賢路及三民熱河一街一帶等商圈，發現有九成以上店家符合規定，但截至7月31日止，仍查獲31家使用一次用塑膠杯。

環保局前往飲料店稽查。（圖片來源：高雄市環保局提供）

違規業者多半是小型自營非連鎖店家，庫存少量塑膠杯待消化而違規繼續使用，稽查人員現場輔導後，開立勸導單，勒令限期改善，並請業者儘速準備符合規定材質的飲料杯。

環保局長張瑞琿表示，一次用產品減量，得靠民眾從消費端一起落實，為引導消費者逐漸養成自備環保杯的習慣，高雄首創號召11家品牌業者成立「飲料店減塑大聯盟」，民眾於7-9月活動日持環保杯消費可享有雙重優惠，活動持續發燒中。

經統計活動後環保杯自備率，第二週較首週成長10.7%、第三週又較第二週成長約12.9%，顯示辦理自備優惠加碼活動有助於提升民眾自備環保杯比例，另該活動前三週共減少2萬9738個一次用飲料杯使用，減少約357公斤垃圾量，環保局希望透過加碼優惠活動「鼓勵自備」，喝飲料的同時也能實踐環保，達到源頭減量，力行環保綠生活。