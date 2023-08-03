記者會現場展示高市檢警破獲詐團扣得的各式名牌小包、庫柏力克熊、保時捷911等奢華精品，總價值近2億元。（袁庭堯攝）

市值700萬元的百達翡麗名表。（袁庭堯攝）

記者會現場展示高市檢警破獲詐團扣得的各式名牌小包、庫柏力克熊、保時捷911等奢華精品，總價值近2億元。（袁庭堯攝）

檢察總長邢泰釗今日南下嘉勉雄檢有功人員。（袁庭堯攝）

千萬元保時捷911將在7日法拍。（袁庭堯攝）

高雄市檢警3日公布「靖平2號」掃黑打詐成果，6月打詐績效全國第一，高雄地檢署數位防詐利器「多簽錢包」技術首次曝光，能一秒將詐團虛擬通貨直接掃描轉入公庫。記者會現場還展示破獲詐團扣得的各式名牌小包、庫柏力克熊、保時捷911等奢華精品，總價值近2億元。

金融詐欺案手法推陳出新，高雄市檢警6月接連查獲4案，以「假幣商」、「第四方支付」等方式詐欺洗錢，破獲詐欺轉帳水房8件33人、話務機房2件17人、假網購主嫌拘捕4件4人，合計詐欺集團26件114人，查扣不法所得房屋6棟、汽車10輛、現金2244萬元、總價值逾1億8388萬元。高市打詐績效經警政署評核為全國第一，檢察總長邢泰釗今日南下嘉勉雄檢有功人員。

「冷錢包」近年來屢遭詐團利用，透過實體USB儲存裝置囤放虛擬通貨，可隨身攜帶、不在網路上留下蹤跡，有效規避查緝。辦案人員過去也利用同樣技術查扣移轉虛擬不法所得，但PIN碼與註記詞若遺忘，扣得的虛擬幣贓款有付之一炬的風險，單一身分驗證、持有的風險也很高。

為此，雄檢委由台灣知名鑑識廠商打造「多簽錢包」，省去背誦PIN碼與註記詞，可多重驗證，金鑰也可分持、分層授權使用，操作流程簡便，利於交接，可有效掌握虛擬通貨的數據及後續處置狀態。辦案人員在犯罪現場直接掃瞄詐團手機、電腦上的虛擬幣帳戶，一秒就能將贓款入庫，便於之後拍賣出金。

詐騙4案中，高市刑大破獲的孫姓男子洗錢犯罪集團，更是鑽研洗錢防制相關書籍，協助詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢，去年3月至12月間就有多達422名民眾遭假投資手法詐騙，財損高達5億4000萬元。成員王姓男子找來平時靠跑外送維生的陳姓男子等8人，利用空檔時間當車手，從中抽取1％傭金，全案一共逮到13名嫌犯。

邢泰釗肯定辦案人員創新偵辦技巧，打擊日新月異的犯罪手法，記者會現場也展示多個名牌小包、庫柏力克熊、市值700多萬元的百達翡麗名表、千萬元保時捷911等查扣物證，其中跑車將在7日法拍。