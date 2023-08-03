陳為民（左起）飾演刑警隊隊長，是項婕如跟張鈞甯的直屬長官。（華映提供）

懸疑犯罪電影《查無此心》找來陳為民飾演面惡心善的警局隊長，是張鈞甯和項婕如的直屬長官，他的角色以謾罵表示關切，簡直把國罵當作「我愛你」在講，出色的演出讓他首度入圍台北電影獎最佳男配角，堪稱是用「國罵」罵出代表作。

在綜藝、戲劇圈耕耘多年的陳為民，演出面惡心善的刑警隊長，有著以謾罵表達關切的性格，他說明：「而且是沒有限制的，什麼髒話都會飆出來，就算眼神、心裡想的都是『我愛你』，但講出來卻是另一回事。」

自認肺活量大的陳為民表示，要在操場對幾千人開罵都沒問題，但片中一場警局發飆戲卻讓他吃足苦頭，認清道：「罵人原來並不爽，心情還會很差。」那場戲他整整飆罵一個上午，罵到耳紅臉脹，頭痛欲裂像快得高血壓，更讓私下好脾氣的他感到過意不去。片中經常被嚴厲關心的張鈞甯，卻對他的聲音特別感興趣，頻問：「為民哥的嗓子是怎麼練的？」他則不改搞笑本性說：「這個是天生自然，只能問我爸媽。」

《查無此心》在國際影展中持續受到關注，繼獲得鹿特丹國際影展、新加坡國際影展、紐約亞洲電影節的邀請後，上周再度傳回捷報，本片榮獲加拿大奇幻影展新導演競賽單元「評審團特別表揚」，不僅如此加拿大當地的重要媒體也將《查無此心》列為本屆影展最值得觀賞的前5大電影。