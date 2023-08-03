有人個性慷慨，花錢大手大腳，但也有人一談到錢就斤斤計較，《搜狐網》運勢專欄點名3星座是鐵公雞代表，即便有錢也喜歡裝窮，只把錢花在刀口上，從來不會買不必要的東西。

▍金牛座

金牛座平時就是一個十分節儉的人，他們很務實並且帶有現實主義，一談到錢就很敏感，即便身上有點錢，但花錢只花在刀口上，不該花的冤枉錢從來不願意多花，就算朋友有難，金牛也會支支吾吾不肯輕易借錢。

▍水瓶座

水瓶座個性低調，尤其是面對金錢，深信財不露白的道理，所以即便身上有點錢也喜歡裝窮，做什麼事情都相當精打細算，出去與朋友聚餐也會選擇AA制，要他請客就會各種推託，是名副其實的鐵公雞。

▍雙魚座

雙魚座遇到事情經常透過示弱，來獲得他人幫助，雖然外表看起來單純沒心機，但其實對待錢財這方面特別謹慎，只會對那些自認為值得的人出手闊綽，每一分錢都會精打細算；對於普通朋友就會較為小氣，幾乎沒有人能從他們身上撈到任何好處。