日本奈良市東大寺內一棟建物木門遭人破壞。

日本奈良市知名觀光景點東大寺內的一處建物大門上，被人發現留有形狀像一隻貓的壓痕，由於東大寺被指定為國家重要文化財，當地警方認為惡搞行為涉嫌違法，已展開調查。

日本關西電視台與朝日新聞報導，今天上午6時左右，有參拜客在東大寺二月堂參籠所的木製「食堂」大門上，發現形狀像是一隻動物的壓痕，隨後通報東大寺職員進行確認，警方在上午9時20分左右獲報到場。

警方表示，這個壓痕長度約43公分、寬度約30公分，位於距地面高度約140公分到180公分的位置。

整扇門是接近黑色的深褐色，這個動物圖案的顏色則是稍淺一些，感覺像是有人用指腹在門上用力按壓形成。動物頭上有尖尖的耳朵，像是一隻貓。

二月堂參籠所建於鎌倉時代晚期，是舉行俗稱「取水」的傳統活動「修二會」的場所，在1906年被指定為國家文化財。警方認為在二月堂參籠所食堂門上造成傷痕，已涉嫌違反文化財保護法，正進行詳細調查。