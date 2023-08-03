民眾治喪11天遭爆「簽名6次」還替柯文哲代簽，江和樹現身回應。

台中市議員江和樹日前遭民眾指出，長輩治喪11天，簽名簿被他簽了6次，甚至替柯文哲也簽了6次，遭網紅「四叉貓」po文諷「是把喪家簽名簿當廣告看板喔？」；江和樹向該名家屬致歉，但也澄清簽名可能由助理或黨工代簽，未來將加註「服務團隊」四字，避免再造成混淆。

有民眾指出，家裡長輩過世治喪11天，簽名簿被江和樹簽了6次，且在柯文哲本人未到情形下，順便幫柯文哲也簽了6次。「四叉貓」在臉書po文嗆「是把喪家簽名簿當廣告看板喔？更何況喪家根本不是江河樹選區的，一直跑來殯儀館刷存在感，是不是想選台中立委啦！」，引發熱議。

對此，江和樹3日下午舉辦說明會表示，針對本次殯儀館簽名柯文哲事件讓該亡者家屬感到不舒服，他與團隊感到非常抱歉。因爆料者臉書帳號無法辨識真實身分，照片也無法確認亡者身分，他們已經前往留下訊息，希望對方回覆聯繫方式，讓他們有機會拜訪亡者家屬並當面表達歉意。

江和樹說，慰問家屬、跑公祭是中南部民意代表每天要做的事情，在殯儀館時巡館逐一簽名、留下名片，也是希望提供免費法律諮詢、協助申請中低收補助等服務，民眾有需求都可以來詢問；除了民意代表前往親簽，許多民意代表助理或者黨部黨工跑殯儀館巡館代為簽名，一直是行之有年的方式。

他說，民眾黨要開拓基層，身為台中市黨部主委，要求替黨主席柯文哲簽名再正常不過。不過他們日後會改進，目前已律定服務團隊簽名柯文哲時需加註「服務團隊」四字，避免再造成混淆。

江和樹也說，有民進黨立委參選人替總統參選人賴清德用「蓋章」的方式在殯儀館簽名，民進黨也一樣這樣做，希望不要因為選舉到了，變成政治攻防的抹黑操作，誠懇呼籲有心人士不要藉著消費往生者及家屬操弄政治議題，「人死為大，人生最後這段路應給予尊重，不要帶來紛紛擾擾」。