39歲日本高槻市議員山崎麻里子，近日被日媒爆出曾擔任過「AV女優」的過去，且相關畫面也被挖。此外，時任文部科學大臣林芳正昔爆出過「公車私用」前往一間瑜珈教室，而該瑜伽教室並提供「性感私人瑜伽班」，山崎麻里子也是當時的女職員之一。

據日媒《週刊文春》報導，山崎麻里子在2020開始擔任眾議員池下卓的秘書，累積經驗後，於今年4月以日本維新會的黨員身分參與選舉，並以新人之姿成功當選高槻市議員。誰料，她成名後過往的職業也被挖出，就有人發現她曾以「矢崎誠」（矢崎まこと）的藝名擔任過AV女優，還有些「激情」畫面至今仍在社群上流傳，相關話題在推特上引發討論聲浪。

此外，時任文部科學大臣、現任外務大臣的日本自由民主黨黨員林芳正，在2018年時曾被爆出坐政府車前東京都澀谷區一家瑜伽教室，逗留約2小時後，乘同一專車離開，而該瑜珈教室更傳出是一間情色按摩店的消息。對此，搭乘公務車的此舉雖然合乎日本法規，但林芳承認該事件後，也坦言應公私分明，避免招致不必要的誤解，而該店職員及林芳正皆否認涉及情色的傳聞，其中，山崎麻里子便是這起事件的「女主角」。

事實上，山崎近日也受訪回應相關傳聞，不否認有參加過AV演出，但強調自己過去做的是「泳裝、女偶像身分的演藝活動」。而對於林芳正的瑜珈教室事件，山崎指出當時公司規模不大，她擔任行政職時負責過很多雜務事項，但因為沒有相關證照，而無法勝任瑜珈師的職務，且與林芳正也未有交談的機會，所以不認識對方，否認相關傳聞。

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