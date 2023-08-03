審計部報告日前指出，高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府卻給了81億元，引發批評。媒體人黃揚明今(3日)發文指出，去年9月底止前瞻預算補助的停車場已營運半年以上共32座，但實際停車率達成原計畫目標的僅有14座。屏東僅屏菸1936、信義路兩處停車場，平日、假日停車週轉率逾4成，其餘成效偏低。週轉率最低的幸福公園平日19.62％、假日也僅21.67％，這些「新停車場」已具備淪為蚊子館的潛力。

「其實審計部的報告是落後指標，怎麼說呢？」黃揚明表示，審計部決算報告僅統計至去年底。財政部最新國債鐘資訊更新至今年7月21日，1年以上未償債務餘額為5兆8,338億元。債務增加是因今年初通過的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，規模為3,798億元（舉債約2千億）。一課題提到「部分完工營運停車場停車率未達計畫目標，甚有停車率未及1成者，允宜督促研謀改善以提升停車場使用率」。

黃揚明提到，審計部指出，去年9月底止前瞻預算補助的停車場已營運半年以上共32座，但去年1到9月實際停車率達成原計畫目標的僅有14座，未達計畫目標的共有18座，佔比過半（56.25％）；其中，實際停車率與計畫目標落差達10％以上的，有桃園市北景雲運動中心地下停車場等10座（北景雲運動中心，就是去年9月因羽球館天花板崩塌登上CNN等外國媒體的八德運動中心）。又以金門縣山外公車站停車場差距達30％最多。

黃揚明指出，審計部特地在報告中列出7座去年1到9月使用率未達30％的7座停車場（如附圖1），其中新北市1座、屏東縣5座、金門縣1座，最誇張的是屏東公園立體停車場，當時使用率不到1成，僅9％，僅達成原計畫目標38％的23.7％。審計部報告也提及，該部發函要求各地方政府提出改善方案後，已訪查新北市等8個地方政府的21處停車場，並提出改善建議，審計部部將持續督導檢討經營管理策略，提升經營環境及使用率。

黃揚明強調，屏東縣上榜的5座停車場中，1座位於內埔鄉，其他4座都在屏東市。僅屏菸1936、信義路兩處停車場，平日、假日停車週轉率逾四成，其餘如幸福公園停車場平日僅19.62％，成效偏低。今年1至4月停車週轉率，情況最好的屏菸平日45.3％、假日52.1％，信義路平日41.2％、假日45.4％，週轉率最低的幸福公園平日19.62％、假日也僅21.67％。這些「新停車場」已具備淪為蚊子館的潛力。

但試營運階段發現，這些停車場平日使用率僅5％至25％不等，假日也僅平均35％，別說損益兩平，恐怕將成蚊子館。交通部自1991年至2000年推出「一鄉鎮一停車場」政策，共補助各地247億元，闢建308處停車場，有22處經營不善、未達使用率30％水準，遭交通部列管，其中7處成為閒置的蚊子館。黃揚明直言，執政者引以為傲的「前瞻建設」，能否避免過去的蚊子館歷史重演？這也值得民代、媒體監督，勿再重蹈覆轍。