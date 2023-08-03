在義大利，只要談到驚悚片，人們首屈一指的就是「驚悚大師」多納托卡瑞西，卡瑞西撰寫過12本暢銷書，總銷量超過300多萬冊，素有「義大利的史蒂芬金」美譽。有趣的是，他不僅「編而優則導」、將暢銷書改編成電影劇本，更連續親自執導了3部電影，還片片賣座，在義大利影壇獨樹一格。
而卡瑞西最新作品《屍發現場》，更開創驚悚片新類型，不僅以義大利北部風光明媚的科莫湖為主角，更在殺人嫌疑犯「清潔工」、詭異女偵探「捕蠅人」以及賣淫富家女「紫髮女孩」3個角色襯托下，爆出一場複雜神秘、充滿陰謀的連環殺人事件。驚人的是，本身主攻犯罪學的卡瑞西，還踢爆義大利目前尚有3到6個連續殺人魔沒被警方抓到，更稱：「或許永遠也不會找到。」
剛滿50歲的多納托卡瑞西，第一本小說《惡魔呢喃而來》就因為橫掃義大利文學家、法國口袋書獎和歐洲極地獎而爆紅。至今共出版12本暢銷書，翻譯成30多國語言，全球銷量超過300多萬冊，被譽為「義大利的史蒂芬金」，更曾獲「義大利奧斯卡」最佳新導演大獎，成為電影大咖極欲爭取合作的對象。
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