民眾黨總統參選人柯文哲昨（2）日接受前立委蔡正元網路節目《蔡正元來挑戰》專訪，被問及經常在罵民進黨最大派系新潮流，若當選總統會怎麼處理，柯文哲直批，新潮流對國家傷害太大、很爛，也表態當上總統，會去查民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞的金流、蔡英文的博士論文密件、高端疫苗；被問及《中天》遭NCC封殺，柯文哲也表態說，依法行政該恢復就恢復。

基於柯文哲提出的「國會最大黨組閣」的想法，蔡正元指出，柯經常在罵民進最大的派系新潮流，若柯當選總統，民進黨新潮流可能還是會掌握行政權。柯文哲表示要相信制度、不要相信個人，新潮流對這個國家傷害實在太大，「就很爛阿」。

蔡正元要柯文哲舉出新潮流很爛的3個案例，柯文哲皺眉吐槽說，「你都知道、我也知道，哪要講那麼多」，隨後就講說，「一個林秉樞就夠了，那些金流為甚麼不查？」也表態若當選總統一定會去查。

蔡正元也問說「(總統)蔡英文的博士密件你會不會查？」柯文哲秒回：「會阿」、蔡再追問「高端疫苗你查不查？」柯再度秒回：「這一定查的阿」。

蔡正元也問說，國家通訊傳播委員會(NCC)封殺中天要不要查？柯文哲表示，NCC已經告輸了，要依法行政，建立法治的國家，告輸了就是要處理，「如果真的都輸，就要恢復(中天)」，不能連法院判決都不尊重。蔡正元也說，NCC就不理法院，說自己是獨立機關。柯文哲也一臉不可置信的說，「法院判決你還要怎樣？乾脆說是皇上算了」。蔡正元也問你不念跟中天的舊恨嗎？柯文哲也坦然說，「就依法行政」。

蔡正元還問說，副總統賴清德、副閣揆鄭文燦、監察院長陳菊都是新潮流，哪個比較壞?柯文哲愣住幾秒後苦笑說，「賴清德只是還沒被檢視，陳菊跟鄭文燦大家都曉得」。