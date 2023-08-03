台中市民進黨市議員江肇國、張家銨今天指出，負責「捷運藍線規畫」的市府公捷處人力缺口高達3分之1。（江肇國提供／張亦惠台中傳真）

台中捷運藍線原本預計2033年通車營運，規畫案卻至今未通過核定。台中市民進黨市議員江肇國、張家銨今天指出，負責「捷運藍線規畫」的市府公捷處人力缺口高達3分之1，其中負責捷運藍線的承辦人與科長職缺都是待補狀態，難怪捷運藍線報告會屢次被退。交通局回應，除市府既有人力外，也委託專業顧問團隊進行規畫及相關作業，不會因人員短暫異動而造成重大影響。

江肇國、張家銨表示，根據台中市政府交通局公共運輸及捷運工程處的網站資料顯示，運輸工程科編制內職員為14名，至今有5個職務仍是出缺情況，負責捷運規畫的處室唱空城，不僅現在討論中的捷運藍線，就連正進行可行性評估的捷運橘線及其他路線，市府恐也無法做出最好的規畫並獲得評審委員認同。

交通局指出，捷運藍線為市府重大政策，除市府既有人力外，亦委託專業顧問團隊進行規劃及相關作業，不會因人員短暫異動而造成重大影響，市府仍期盼中央儘速核定捷運藍線，讓台中第二條捷運工程盡快開工。

議員質疑，市府提報給中央審查的捷運藍線綜合規畫報告前後被退回6次，顯示內容不夠完善，是否就是因負責藍線的處室人力短缺導致？此外，人力出缺卻遲未補足，更凸顯市府根本不重視捷運藍線，才會放任人力短缺問題而未迅速、妥善處理與遞補。市府團隊口口聲聲說支持捷運藍線規畫，卻連基本的人力編制都無法滿足，如何讓基層公務員好好做事？根本就是市府讓台中市民受委屈了。

交通局說明，捷運藍線綜合規畫早於2021年3月即完成報告書並提報交通部審議，交通部審查期間，市府也積極配合相關審查意見進行修正及說明，而交通部也在2023年2月20日召開審查委員會審查通過，並於2023年4月18日函轉藍線綜合規畫報告書予行政院續審，正由行政院審查中。