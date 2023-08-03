台南市柳營區綠水岸步道計畫，從柳營副產加工廠至義士綠色隧道約800公尺的渠道，過去因為涉及公部門權限、私人土地和經費問題，遲未施作，地方極力爭取，農田水利署署長蔡昇甫3日南下會勘，約1600萬元的建設經費，他允諾農水署會全力支持，最快明年可以完工。

柳營區長顏文穗表示，義士路是通往柳營奇美醫院、柳營科技園區的重要道路，沿線太康段、查畝營段已經設有提供行人、單車族的步道，因此希望將2段中間約800公尺的渠道，也一併修繕並施作步道，這段完工後，區公所會全力維護。

立委賴惠員今天邀集農田水利署嘉南管理處、柳營區公所等相關人員到柳營區會勘綠水岸步道計畫。

賴惠員說，從柳營副產加工廠延伸至義士綠色隧道步道整建工程，是成為串連義士路景觀步道的關鍵，地方一直很關心這條綠水岸步道何時才能全線貫通，目前農水署已經做好評估計畫，建置經費粗估為1600萬元，若完工後，能將義士路景觀步道整體串連，大大提升觀光休憩效益。

蔡昇甫說，這條路段部分土地為私有及台南市政府的，加上經費龐大，經地方積極爭取，公所也保證會負責後續維護，農水署已將此項計畫列入今年度預算，預計今年底開工，將配合農民通水時間，在非灌期間施作，最快明年可以完工，屆時能讓這條水路更佳，地景也會更好，提供民眾優質休閒活動的空間。