高雄警處理車禍品質佳獲認證！內政部警政署近期公布全國2022年「道路交通事故處理品質評核計畫」成績，高雄市對於民眾交通事故處理滿意度為87.53％，名列甲組（六都）第一，且較2021年上升2.99％，增幅也是六都最高。高雄市交通大隊表示，將持續由事故處理正確性、速度性、服務性等面向精進，提供市民更優質事故處理品質與服務。

警政署評比2022年「道路交通事故處理品質評核計畫」，透過各縣市交通事故處理之組織制度、教育訓練、前端處理、後端審核、民眾滿意度、推動數位化措施及創新作為等7個評核項目，高雄整體總分第一，其中在組織制度、後端審核及民眾滿意度單項亦為六都第一。

交通大隊表示，警政署進行取樣彙整評比「各縣市民眾對於交通事故處理品質滿意度調查結果」中，高雄市2022年民眾交通事故處理滿意度為87.53％，較全國平均值85.18％高2.35％，亦較2021年上升2.99％，增幅亦為六都最高。

交通大隊指出，為提升事故處理品質，除辦理教育訓練提升現場事故處理及審核人員工作品質，增加各分隊為事故資料申請服務據點，持續結合科技設備提高員警處理效率及民眾申請事故資料便利性。

交通大隊表示，尤以近年逐步推動數位化措施，包含事故處理過程中登記電子郵件作為身分認證申請事故資料及2022年12月起推動線上雙證件認證，審核後提供載點供民眾下載事故資料，均係為提升民眾事故服務品質努力，而上述措施也讓民眾申請事故資料更為方便快速；持續在事故處理正確性、速度性、服務性等面向精進，提供市民更優質事故處理品質與服務。