近日正值大潮期間，擔心重演2日淹水慘況，基隆市愛四路商圈店家早早架起防水閘門因應。（張志康攝）

近日正值大潮期間，擔心重演2日淹水慘況，基隆市愛四路商圈店家早早架起防水閘門因應。（張志康攝）

基隆市田寮河下午4時乾潮期間，水位已較平時高出不少。（張志康攝）

基隆市區2日晚間因為大潮導致市區愛四路發生積水情況，從中央氣象局公布的潮汐預報來看，3日仍是大潮期間，市府及居民都預計3日深夜基隆市區的低窪地區，將有機會再度發生積水或淹水情況，都嚴陣以待。

基隆市愛四路2日晚間因海水倒灌發生積水情形，3日下午基隆市區風雨狀況緩和，愛四路上仍有部分店家開門營業。但不少店家已經將防水閘門的支柱架了起來，就等晚間閉門休息時，就將放下防水閘，預防淹水。

根據中央氣象局的觀測資料，2日晚間滿潮的高度較基隆港平均海面高度高出107公分，2日下午乾潮時的潮水高度較平均海面高度低40公分，換言之，潮差達147公分，會導致淹水似乎並不令人意外。

依氣象局的預報資料顯示，3日乾潮為-49公分，滿潮高達將達81公分，潮差也有130公分。因此基隆市府與當地居民都擔心3日晚間還會重演積水的狀況。

基隆市工務處表示，晚間將會將田寮河沿線三座抽水站開啟預先開啟抽水，並於愛四路及仁一路低窪處布設2台抽水機協助排水，降低海水倒灌的影響，工務處相關同仁亦在現場持續關注海水倒灌情形，以利即時調派機具因應。

基隆市工務處長陳耀川表示，基隆市目前在愛五路、愛六路的排水箱涵已經裝設了防止海水倒灌的蛇閥，不過愛四路目前還沒有裝設，才會導致愛四路每逢大潮便發生海水倒灌。

陳耀川指出，市府已向內政部營建署爭取工程經費約2300萬元，於田寮河側雨水箱涵出口設置水閘門及抽水機，在大潮時關閉水閘門，採用抽水機將愛四路的雨水排出。目前全案已進入細部設計階段，預計今年底可設計完成並上網發包，工程完工後，將可改善愛四路的海水倒灌問題。