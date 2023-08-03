南韓京畿道一處地鐵站外百貨商場驚傳無差別攻擊事件。

（19:08更新）南韓又有地鐵站附近發生隨機砍人案！繼今年7月下旬首爾冠岳區新林地鐵站外巷弄發生男子持刀亂砍的凶案之後，首爾以南的京畿道城南市盆塘區書峴地鐵站附近周四（10日）下午再傳類似案件，一名男子駕車衝到車站附近一處商場持刀隨機砍殺，南韓媒體一度報導傷者至少17人，後下修為13人。

韓聯社報導，犯案現場位於書峴地鐵站附近一處百貨商場，經通報後，嫌犯已由趕抵現場的警方逮捕。

消防當局初步說明，超過10人遭男子砍傷，詳細傷勢未明。韓聯社起初指傷者至少12人，其中3人送急診救治，更新消息時指傷者至少13人，其中9人在商場遭砍、4人於商場外人行道受傷。

[속보] 분당 서현역서 2인조 칼부림 난동...부상자 10여명 추정 (출처 : 조선일보 | 네이버 뉴스) https://t.co/zP0NHyX2f5



やはり夏は怖い — 𝕏🌻 (@xdxsxcx2) August 3, 2023

南韓媒體大幅報導京畿道城南市盆塘區書峴地鐵站附近百貨商場隨機砍人案。

綜合南韓KBS電視台、《韓國前鋒日報》（Korea Herald）等多家媒體報導，盆塘區警方在當地時間周四傍晚5時55分左右接獲多通報案電話指稱，城南市書峴地鐵站外AK百貨商場有一名身穿黑色連T上衣、戴墨鏡的男子持刀砍人，十多人受傷，警方10分鐘後趕抵現場處置並逮捕1名嫌犯。

目擊者稱，嫌犯先是駕車衝上書峴地鐵站附近的購物中心AK廣場人行道，導致5人受傷；凶嫌接著持刀衝進商場見人就砍，刀鋒長粗估50至60公分。現場一片混亂，也有人推測兇嫌可能有2人。警方說，持刀攻擊的凶嫌與駕車到場的是同一人，現場已封鎖進行調查。警方初步表示，目前並無傷者死亡，凶嫌犯案動機仍待釐清。

社群媒體流傳的現場畫面顯示，有一名年輕女性倒地，身邊有不少血跡，她手按腹部中刀傷口，身旁有好幾名男女協助。

這是過去半個月之內南韓發生的第2起無差別持刀攻擊事件。7月21日下午，首爾地鐵2號線新林站附近的商業街巷弄有一名男子突然持刀攻擊路人，一名20多歲男子傷重不治，另有3人受傷。警方7月26日公布嫌犯身分為33歲男子趙善（Cho Seon，譯音），他供稱自己日子過得很苦，「想讓他人也痛苦」而犯下大案。此案發生後，南韓網路數度出現預告要隨機砍人的威脅圖文，有部分特別針對女性，警方持續追查發文者。