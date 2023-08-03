（19:08更新）南韓又有地鐵站附近發生隨機砍人案！繼今年7月下旬首爾冠岳區新林地鐵站外巷弄發生男子持刀亂砍的凶案之後，首爾以南的京畿道城南市盆塘區書峴地鐵站附近周四（10日）下午再傳類似案件，一名男子駕車衝到車站附近一處商場持刀隨機砍殺，南韓媒體一度報導傷者至少17人，後下修為13人。
韓聯社報導，犯案現場位於書峴地鐵站附近一處百貨商場，經通報後，嫌犯已由趕抵現場的警方逮捕。
消防當局初步說明，超過10人遭男子砍傷，詳細傷勢未明。韓聯社起初指傷者至少12人，其中3人送急診救治，更新消息時指傷者至少13人，其中9人在商場遭砍、4人於商場外人行道受傷。
綜合南韓KBS電視台、《韓國前鋒日報》（Korea Herald）等多家媒體報導，盆塘區警方在當地時間周四傍晚5時55分左右接獲多通報案電話指稱，城南市書峴地鐵站外AK百貨商場有一名身穿黑色連T上衣、戴墨鏡的男子持刀砍人，十多人受傷，警方10分鐘後趕抵現場處置並逮捕1名嫌犯。
目擊者稱，嫌犯先是駕車衝上書峴地鐵站附近的購物中心AK廣場人行道，導致5人受傷；凶嫌接著持刀衝進商場見人就砍，刀鋒長粗估50至60公分。現場一片混亂，也有人推測兇嫌可能有2人。警方說，持刀攻擊的凶嫌與駕車到場的是同一人，現場已封鎖進行調查。警方初步表示，目前並無傷者死亡，凶嫌犯案動機仍待釐清。
社群媒體流傳的現場畫面顯示，有一名年輕女性倒地，身邊有不少血跡，她手按腹部中刀傷口，身旁有好幾名男女協助。
這是過去半個月之內南韓發生的第2起無差別持刀攻擊事件。7月21日下午，首爾地鐵2號線新林站附近的商業街巷弄有一名男子突然持刀攻擊路人，一名20多歲男子傷重不治，另有3人受傷。警方7月26日公布嫌犯身分為33歲男子趙善（Cho Seon，譯音），他供稱自己日子過得很苦，「想讓他人也痛苦」而犯下大案。此案發生後，南韓網路數度出現預告要隨機砍人的威脅圖文，有部分特別針對女性，警方持續追查發文者。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。