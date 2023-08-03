卡努颱風龜速前進，為北台灣水庫「錦上添花」，經濟部水利署今天預估，這波颱風可為全台水庫帶進3900萬噸水量，其中近7成進入新竹以北庫容。像是石門水庫蓄水率98％，新竹寶山、寶二水庫更是幾近滿庫。但是曾文水庫仍僅有23％滿，水利署期盼，颱風走後帶進的西南氣流可為南部水庫帶來另一波降雨。

水利署統計，這波颱風降雨以桃園石門水庫喝最多，估計可入流1650萬噸，其次是翡翠水庫450萬噸，整個新竹以北入流水量估計在2660萬噸左右，佔整體入流量3900萬噸的68％。

反之，中南部較少，日月潭（含霧社）有350萬噸，曾文（含烏山頭）有340萬噸，都不到千萬噸。尤其是後者，即使前波杜蘇芮颱風為南部帶來水情，現在水位也僅只23％，連四分之一都不到。

但即使卡努對北部水庫有助益，也不到非常大。水利署副署長王藝峰說，確實現在僅有明德水庫6座水庫堰壩自然溢流，並無水庫滿到需要人工洩洪。

可是他強調，這波北部降雨仍對水源調度有幫助，像是北部二期稻作正在施作，降雨直接幫助耕作就可減少水庫出水，保留更多資源在庫內，有利後續調度。另外，水庫水量越多，也可以支援發電，所以目還是期待降下更多，沒過滿問題。

至於卡努對中南部水情，王藝峰直說「助益有限」，現在期待颱風北轉後，後續如能帶進西南氣流，就有機會為南部水庫帶來水量，只是這得看颱風強弱而定，會影響雲系移動。