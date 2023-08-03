資深藝人易淑寬的獨子易寶宏，因台北市夜店殺警案被判刑9年定讞，上月被爆爽服外役監，返家探視期間在社群替特種行業宣傳還違反規定飲酒，引發然大波，將其解送回花蓮監獄執行，假釋案也被駁回。對此，易淑寬透過經紀人表示，她一切尊重司法。據悉，為了彌補過去的身為人母的失職，易淑寬已默默搬到花蓮，希望能就近把握與兒子相見的每一個機會。

易淑寬上個月針對兒子違紀事件曾表示，易寶宏已感到懊惱後悔，對於造成司法單位及各界困擾也感到抱歉。她則自責是一個失職的母親，認為母兼父職的自己，過去為了生計錯過陪兒子成長的關鍵教養期，沒有好好教育與陪伴兒子正向發展，導致令人遺憾的事件發生。不僅愧對社會大眾也愧對家人、孩子！為了盡力彌補，她除了已暫時放下遊覽車業務，甚至已在花蓮租屋。

友人表示，易淑寬這次是抱著贖罪心情，直接在花蓮租屋半年，只要能探監，她就會去探視，要掌握孩子的狀況與想法，「因為她發現過去為了生計忙於工作，雖然讓孩子沒有缺衣少食，卻忽略了最重要的陪伴，她想讓孩子知道，媽媽也自我檢討、也在改變，也想彌補。所以她想要在離孩子最近的地方，和他在同一塊土地上。」