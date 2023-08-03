便秘是現代人普遍的困擾，然而有些人努力吃蔬菜仍未獲得良好改善。對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓表示，想要腸道運轉順暢，除了一定要運動外，吃對蔬菜也很重要，建議不要挑高麗菜，而是選擇空心菜、菠菜、花椰菜、地瓜葉，才能達到雙倍纖維質量的效果。另外，也可以吃些如仙草、愛玉等晶凍類食物，有機會替大腸內的糞便保水。

鍾雲霓在臉書粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文表示，缺乏運動，會導致肌肉量、協調性及力道都不足；排便是骨盆腔肌肉與腹肌協調而成的動作，若腸道不順、肌肉協調性與力道又不足，就會出現排便困難的情況。另外，腸子屬自主的神經系統，不靠運動是喚不動它的，最好以能稍微快步到有點喘、心跳有點加快、能激發血液循環的運動為佳為佳。

鍾雲霓接著指出，腸道推進也需要纖維的幫助，除了飲食中有一半建議是蔬菜水果外，若想要吃同樣一份蔬菜，達到雙倍纖維質量效果，最好排除高麗菜、娃娃菜及萵苣，而是要找空心菜、菠菜、花椰菜及地瓜葉。

此外，鍾雲霓提到，有些人會藉由多喝水來解便秘，但糞便仍呈乾巴巴狀態，她建議，可試著調整水分來源，從仙草、愛玉、石花凍、洋菜凍來獲取，這些晶凍類的水分留在腸中被回收的機會又比水慢一些，有機會替大腸內的糞便保水。

鍾雲霓說，有時腸蠕動就是不聽話，可能是激素的影響、有時則是天生，這時不要排斥處方軟便劑的協助。一般醫師最希望患者使用幫助排便的方式，依序為大量蔬果及充足水分；人造營養食品類補充品如，例如酵素、纖維濃縮製劑；處方軟便劑或緩瀉劑；浣腸或灌腸，此為最下下策。