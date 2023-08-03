卡努颱風今天下午5時位置在台北東北東方約320公里海面，目前近中心最大風速為每秒43公尺、暴風半徑達280公里，中央氣象局預報員徐仲毅表示，未來大致以每小時8公里速度，向東北轉東北東進行，但因導引氣流偏弱，預估最接近台灣的時間仍在今晚至明天清晨，但提醒中南部地區民眾，預估今晚起中南部會開始下雨，預估甚至會有局部大豪雨等級降雨。

徐仲毅表示，卡努颱風未來大致以緩慢偏西再向東北迴轉，過去這段期間打轉，曾經在4點至5點短暫接觸陸地，不排除有打轉前進再向東北迴轉，颱風仍有不確定性，仍持續對北北基宜構成威脅。

徐仲毅說，以風力來看，比較大的區域為新竹以北、恆春、綠島、蘭嶼及澎湖等地，預估今天至明天上午蘭嶼及綠島易有11至12級強陣風、基隆北海岸及東北角易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、台東及恆春半島等區區則易有9至10級強陣風，雖然明天颱風遠離，但風力仍較強；目前風浪普遍皆有2至3米浪高，尤其基隆北海岸、宜蘭及馬祖沿海易有5米以上浪高。

徐仲毅也說，目前颱風風雨對北部影響以台北山區及北海岸較多，但隨著西南風增強、中南部降雨將比北部更多，甚至有局部大豪雨等級降雨，提醒北部民眾注意風勢、南部民眾則要關注雨勢。

徐仲毅提及，目前卡努颱風北轉的時間及角度不確定性，且導引氣流不明顯，依目前預估來看明天下半天解除颱風警報機率高。