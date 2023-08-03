吉時一到，一隻隻火馬陸續射出七彩煙火。（張毓翎攝）

台南市定無形文化資產「後壁崁頂放火馬」3日熱鬧登場，35隻火馬分為下午和晚上施放，吉時一到，一隻隻火馬陸續射出七彩煙火，吸引大批民眾圍觀。

放火馬是後壁崁頂一年一度的宗教盛事，相傳清末押運官銀的官兵遇上搶匪，因傷亡慘重，冤魂怨氣甚重，庄內耆老請池王爺降駕解危處置，與好兄弟承諾「池王有吃，冤魂亦有吃」，自此地方平安無事，庄民也固定在池王爺聖誕進行好兄弟普渡與「射火馬」活動。

崁頂勸善堂管委會主委黃啓明表示，後壁崁頂放火馬宗教文化活動，距今已有百年歷史，每年農曆6月17日主祀池王爺聖誕當日，信眾遵守百年前池王爺的指示，以放火馬方式告慰冤魂，體現池王爺的悲憫，百年民俗能夠傳承至今，也代表地方信眾對池王爺的承諾。

廟方今天下午3點半舉辦放火馬儀式，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、台南市政府民政局姜淋煌、後壁區長陳玉惠、台南市議員李宗翰、王宣貿及陳皇宇等人參加起炮儀式，眾人點燃引信，火馬隨後咻咻咻地射出七彩的煙火，場面震撼，不少民眾拿著攝影機，想捕捉精彩的瞬間。

黃啓明說，放火馬近年被列入市定民俗後，曝光度大增，吸引不少外地人來參加，今年施放35隻火馬，當中約3成的贊助酬謝者都是庄外人。去年首次參選台南市議員並獲選的王宣貿、陳皇宇，今年特別贊助2隻火馬還願，要感謝池王爺庇佑。

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