上萬孑孓飛舞驚人畫面曝，台南登革熱區揪出重大孳生源。

台南登革熱疫情止不住，截至今天累計784例，尤以永康區疫情升溫最快，儘管登革熱防治人員雖不斷宣導孳清重要性，但今天卻仍在永康區中華一路272巷某地下停車場陰井揪出上萬隻孑孓的重大孳生源，將依《傳染病防治法》第25條及第70條開罰1萬5000元。

台南今天新增30例，分布於永康區14例、東區7例、仁德區3例、安平區2例，以及南區、中西區、北區及安南區各1例，其中安平區是這波疫情發生以來，首度傳出有確診病例。

台南登革熱迄已在15個行政區139里出現確診個案，台南市登革熱防治中心特製紅色警戒旗，旗幟標示「登革熱危險警戒區」字樣，當該區域出現確診病例時，即會請區公所將警戒旗插在鄰近路口顯眼處，提醒附近居民務必提高警覺，加強自身防蚊措施，並盡快清除家戶內外積水容器，如出現疑似登革熱症狀，立即就醫並使用登革熱快篩。

此外，近期登革熱防治中心疫調發現，許多確診者皆有建築工地活動史，凸顯工地是登革熱病媒蚊孳生高風險場域之一，因此南市府持續針對建築工地加強登革熱防治管理及稽查，自6月12日至8月2日止，環保局共查獲34處工地建案有陽性孳生源，告發125件。

此外，防疫人員前往仁德區東都綠學及新東琚建案稽查，皆查獲陽性孳生源，現場開單告發，尤其新東琚建案已屢次被查獲有陽性孳生源，衛生局將予以加重處分並要求立即改善。

市長黃偉哲重申，市府持續貫徹執行公權力，絕不允許工地孳生病媒蚊危害鄰近民眾健康，該罰就罰，並同時移送工務局執行停工處分，務求登革熱防疫無死角。

登防中心指出，今天除了在停車場發現大量孓孑將開罰外，同時也遇有家戶抗拒噴藥，當場也依《傳染病防治法》第36條及第64條，裁處6萬元。登防中心強調，發現陽性孳生源可處以3000元至1萬5000元，因此採最重處分，抗拒噴藥則可開罰6萬元到30萬元，因此開罰6萬元。