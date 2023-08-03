許多人都會在美式賣場好市多購買各種生活用品。一位女子近日前往消費時發現，好市多的F牌織物除菌消臭噴霧正在特價中，且該款消臭噴霧可用於安全帽、帽子、鞋子消除異味，讓平時準備2、3瓶備用的她覺得相當超值。不過有許多前輩卻喊不推薦，「噴了之後會發現，每噴過必留下痕跡，到處黏黏的」，引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，平時她就準備了2、3瓶消臭噴霧放在各處，鞋子因為大雨濕掉時，使用報紙吸乾水再噴一噴消臭噴霧，就能避免後續異味，另外安全帽、帽子等也都能夠使用，「家裡只要想到要消臭就會用這款」，特別是好市多販售的補充包組合相當貼心，因此讓她大力推薦。

對此，許多網友紛紛回應，「補充包好用，環保」、「上班中午出去吃飯，尤其去早餐店，油煙超臭，噴完真的會沒啥味道」、「這是噴廁所屎味的，超有用」、「衣櫃跟鞋櫃都會定期放一瓶，除異味效果很好」、「噴沙發、老公拉屎後的廁所、衣服，很好用」。

不過也有不少前輩分享使用心得，「噴了之後會發現，每噴過必留下痕跡，到處黏黏的，鞋子也直接附著在上面⋯一顆一顆洗也洗不掉⋯更誇張的是，不小心噴到地板，黏黏+走過去變黑黑一片⋯」、「這個有用嗎？我每次噴完都沒感覺」、「真的有用？好用？買過一次無感」、「白色球鞋會變黃，超傻眼，後來都不噴球鞋了」。