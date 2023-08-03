緬甸軍政府特赦被監禁的前緬甸領袖翁山蘇姬部分罪名，翁山蘇姬的小兒子阿里斯（Kim Aris）今天聲稱這項舉動「沒有任何意義」，呼籲西方國家政府向軍政府施加更多壓力。

路透社報導，在翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被判有罪的19項罪名中，有5項被赦免，這意味著她被判處的33年徒刑將減少6年。她的兒子、英國公民阿里斯將緬甸軍政府此舉斥為政治宣傳。

阿里斯在倫敦告訴路透社：「這在任何方面都是不夠的…全世界都知道軍方一直在玩這種宣傳伎倆，試圖讓自己的形象偶爾看起來好一些。他們把我母親的刑期減少了幾年，這完全沒有任何意義。」

緬甸自2021年初以來一直處於動盪之中，當時軍方推翻了翁山蘇姬領導的民選政府並且鎮壓反對軍事統治的勢力，數千人遭到監禁或殺害。

現年78歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬在政變中被拘捕，她否認包括煽動、選舉舞弊和貪腐在內的所有定罪，並已提出上訴。

44歲的阿里斯是翁山蘇姬和已故英國學者麥可．阿里斯（Michael Aris）的小兒子，他表示，自政變前已與母親沒有任何聯繫，也不知道她目前的處境。

他說，關於翁山蘇姬已從監獄移至住宅軟禁的報導，欠缺可核實的證據。

許多國家的政府都呼籲無條件釋放翁山蘇姬和其他數千名政治犯，包含美國、歐盟、和英國在內的一些國家還對緬甸這個東南亞國家的軍政府實施了制裁。

阿里斯認為，這些制裁必須「更加強硬」和有效執行，才能封阻任何漏洞，尤其是在武器供應方面。

目前住在西倫敦的阿里斯表示，他正與由翁山蘇姬支持者和其他反軍方的人士組成的影子政府「全國團結政府」（National Unity Government, NUG）合作，以提高世人對緬甸情勢的關注。

阿里斯表示，最終，對話才是關鍵。

當談到翁山蘇姬的部分赦免，阿里斯表示：「但我不認為這將導致任何對話，至少在可預見的未來不會。」