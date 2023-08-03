第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》將陸續邀明星分享孝順父母的故事。寇世勳感謝母親用一輩子的時間告訴他，做人要對得起自己的良心，「母親生前最常掛在嘴邊的就是，這輩子有沒有成就是另外一回事，但不管從事什麼行業一定要正派。」尤其鄰居跟她提起：「妳家老二又演戲了。」她的內心總是充滿驕傲，寇世勳感性地說：「做好自己就是對父母最好的回饋。」

母住養生村 不願麻煩人

68歲的「老戲骨」寇世勳，自小和母親感情深厚，即使母親已離世四年，談起她仍充滿感念，「母親40歲就失去丈夫，我當時才13歲，怎麼會理解她心理的變化？」他的父親是軍人，走的時候沒留下什麼錢，是母親一點一滴變賣嫁妝、放利息，想辦法掙錢把4兄弟扶養長大，「等到我40歲才知道，母親40歲時真的很年輕，要養4個小孩好難、好偉大。」

寇世勳的母親晚年住在桃園龜山養生村，即使是她自願獨居討清閒，但孝順的寇世勳無論拍戲多晚，仍常常在早餐店開門前就等在門口，買好媽媽想吃的餐點，再驅車前往養生村陪媽媽吃早餐，「養生村的膳食都是制式固定的，就希望她能吃到想吃的東西。」

他回憶，有次打開母親的房門，看到她一個人坐在沙發上打瞌睡，讓他心裡一陣酸，「爸爸還在時，夫妻就很少講話，爸爸走了、她守寡52年，晚年又怕麻煩孩子，看了心裡很不捨，總覺她很孤單。」因此就算母親客氣拒絕他送早餐的好意，他還是堅持天天送，有空就打電話和媽媽聊天。

讓父母覺得受尊重

他說，「老人家需要的就是關心和陪伴，只要有心，不可能找不到時間，哪怕是上廁所也可以打通電話，『溫暖』可以解決很多問題。」因為家人時常陪伴，內斂的母親開始會聊心裡話，讓母親知道他永遠在她身旁、是她可以商量的對象。

談到孝順，寇世勳認為隨著年齡階段不同，孝順的方式也不一樣，小時候認為功課好一點就是孝順，但長大後有自己的想法，時常跟父母的心願相違背，要做到「順」相當不容易，他自己也沒有完全做到，「但做孩子要懂得變通，讓父母覺得你很尊重、重視他們，盡量照著他們的意思做，父母就不會有太多埋怨。」

不給孩子壓力

他推崇「百善孝為先」，認為一個人不懂得孝順、感恩自己的父母，「那這個人不可能有多好」。他入行多年，精湛演技早在影視圈占有一席之地，他笑說拍了這麼多電視劇，每回鄰居跟媽媽提起：「妳家老二又演戲了。」媽媽都會非常開心。

近年升格當阿公的寇世勳，認為現在社會結構改變、電子時代來臨，孩子接收網路訊息比接收父母訊息來得多，他常對兒子寇家瑞耳提面命、千萬不要急著給孫子買手機，「我反對孩子心智發展還不夠，就讓他學會上網、玩遊戲，他會上網找遊戲，你就失去這個孩子了。」父子倆現在也因孫子更拉近彼此距離。

即將邁入古稀之年，寇世勳受母親影響，每天鍛鍊、照顧身體，飲食以清淡為主，希望晚年不給兒女添麻煩，「我媽92歲走，看報不用戴眼鏡、聽覺也很好，當時睡午覺時自然走的，我想這是她給我的福氣。」至於享「兒孫福」，他看得很開，淡然說：「孩子有空陪你是撿到的，沒空陪你就讓他們忙，不給孩子壓力。」