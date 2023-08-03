曾任法官學院主任秘書的退休高院法官梁耀鑌，審理過王令麟東森案等重大金融案件，身材高大的他，年輕時酷似電影男神秦漢，在許多女性司法官心中留下深刻印象。外界不知道的是，出生自彰化鄉下農家的他，6歲時父親不幸過世，母親靠著下田耕作，和公公婆婆一起辛苦拉拔梁耀鑌在內的3個兒子及4個女兒長大。

回憶起母親和祖父母種田的辛苦，梁耀鑌表示，50年前台灣種田靠的是人力，從培育秧苗、插秧、除草、割稻、曬稻，每一道程序都馬虎不得，白天熾熱的陽光就是農人免費日光浴，唐朝詩人李紳的《憫農詩》：「鋤禾日當午、汗滴禾下土、誰知盤中飧、粒粒皆辛苦」的經典詩句，完全是他兒時的寫照。

梁耀鑌（後排右）念大學時，帶著母親（後排左）及姐姐的3個孩子逛新竹動物園，祖孫三代共享快樂時光。（圖／梁耀鑌提供）

梁耀鑌說，當他跪在水田裡除草時，還要隨時注意攀附雙腿吸血的水蛭。遇到灌溉的時候，全家人都要輪流睡在田埂旁，連母親和祖父母也不例外，深怕水源被人截走，該期稻作就會完蛋。

小時候的梁耀鑌對念書不感興趣，高中念的是放牛班，在校期間未曾想過考大學，直到高中畢業後才驚覺：如果沒考上大學就要去當兵了！他連忙上台北投靠大哥梁再添。梁耀鑌的大哥梁再添（已故）是會計師界的傳奇人物，只有商職學歷，卻在通過高檢後考上會計師，還成為會計師界的領袖、當選台北市會計師公會理事長。

梁氏家族在清朝從福建泉州老家遷來台灣，到梁耀鑌已經第8代，最近出版家族來台紀念集。（圖／方萬民攝）

放牛班畢業的梁耀鑌心想：「大哥只有商職學歷都能當會計師，那我也可以當律師！」梁耀鑌設定目標後日夜苦讀，先以大學法律系為第一志願，終於如願以償考上東吳大學法律系，而他大學畢業前的生活費及學費，都是當會計師的大哥梁再添資助的。

立志當律師的梁耀鑌先考上公立銀行，「半工半讀」工作了7年，雖然沒考上律師，卻榮登司法官金榜，從此開始他的法官生涯，工作了27年才退休。可惜的是，當他有工作能力後，祖父母都已往生，來不及奉養，母親則是在他結婚生子後，北上同住幫忙帶孩子，直到87歲高齡過世。

67歲的梁耀鑌回首這半生，除了感謝父母生育之恩，更感謝母親和祖父母的養育之恩，長輩以辛勤耕作的身教，告訴他要腳踏實地的做人和做事，影響了他一輩子。至於只有高職學歷、竟能當上會計師公會理事長的大哥梁再添，則在行為上引導梁耀鑌努力向上，大哥無私地資助他唸大學，完全不求回報，俗話長兄如父，梁耀鑌對已在天堂的大哥梁再添終生感激。