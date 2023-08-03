雲門創辦人林懷民與美學大師蔣勳在培桂堂同框。（廖素慧攝）

雲門舞集創辦人林懷民家族捐出祖厝作為嘉義縣定古蹟「培桂堂」，美學大師蔣勳用古厝珍藏百年的「障子紙」寫經句，為眾生祈福，今天起在培桂堂舉辦「還至本處」作品展，吉縣長翁章梁、蔣勳共同揭幕，林懷民也現身觀展。

美學大師蔣勳用「培桂堂」的百年障子紙書寫「還至本處」，現在培桂堂展出。（廖素慧攝）

「還至本處－蔣勳培桂堂障子紙書畫展」，在嘉義縣新港鄉培桂堂展至明年2月25日，有蔣勳「關於衣缽的故事」及「歸來兮－貓咪」2個系列作品，免費入館參觀。

「培桂堂」是林懷民祖父林開泰醫師1933年修建的宅第，2016年林氏家族把祖厝捐給嘉義縣政府作為縣定古蹟，清理老宅時，意外發現兩卷早期日式房子糊貼門窗用的舊障子紙，上面還標價200日圓。

蔣勳說，200日圓價格不貴，但留存至今近百年歷史痕跡，就無價了，因此他非常珍惜，疫情期間他在台東池上研讀金剛經，就用這2卷障子紙寫「心無罣礙」、「還至本處」、「慈悲」等經句，為眾生祈福，也用餘墨畫他的貓朋友，「還至本處」展讓這2卷障子紙又回到培桂堂。

美學大師蔣勳畫「貓」作品展在灶台上，現在培桂堂展出。（廖素慧攝）

美學大師蔣勳畫「貓咪晝寢，天下太平」作品，在培桂堂展出。（廖素慧攝）

4幅水墨貓咪各有態度，有慵懶躺在榻榻米房書櫃上，有愛嬌地橫臥在古早紅眠床，還有1隻小黑貓四腳朝天躺在灶腳灶台上，胖胖黑斑白貓四腳八叉睡在食飯間牆上，蔣勳題字「貓咪晝寢，天下太平」，令人會心莞爾。

美學大師蔣勳為嘉義縣長翁章梁導覽「還至本處」展場及展品。（廖素慧攝）

翁章梁說，很多人喜歡蔣勳老師，聽他說話感到生活更自在、更珍惜生命，他的修為與功力將障子紙化成作品，到「培桂堂」來蔣勳老師的展，身心會漸漸沉澱，沉浸在古宅悠緩的氛圍裡。