大陸網播熱劇《蓮花樓》製作人鄧細斌今3日驚傳昨晚突心肌梗塞猝死，享年51歲，生前曾與林心如、楊冪合作，製作許多膾炙人口好戲，消息一出震驚外界。

大陸名製作鄧細斌曾擔任《美人心計》、《宮》等劇的藝人總監，分別與林心如、楊冪等合作，近幾年是《古劍奇譚》、《少年四大名捕》、《誅仙青雲志》、《琉璃》、《蓮花樓》的製作人，還有待播的《天下長安》《仙劍奇俠傳4》。

而好友得知他猝死消息，直說他是位非常好的製片人，既專業又敬業，最關鍵的是，他不搞潜規、歪門邪道的那一套。他總是是說「錢是挣不完的，像我這樣當製片人，相比普通人已經是很高的收入了，我要對得起投資方，再去挣不該挣的錢就没意思了。」好友感慨「他還正當壯年啊！心裡太痛了……。」

而消息一出大陸粉絲心疼留言「好的製片人真的太難求了！蓮花樓製片人鄧细斌去世。好多我喜歡的劇製片人都是他」、「不敢相信不敢相信，一路走好」、「感謝您為我們帶來那麼多美好的作品， 一路走好 ​」。