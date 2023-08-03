13歲逃家、15歲結婚成為大哥的女人，離婚後開設應召站且掩護販售海洛因磚，最終被判刑入獄，現年64歲的李凱莉曾是個食指不沾陽春水，連開水都不會燒的千金大小姐，如今卻成了「一品會客菜食堂」的老闆娘，能熟練的拿起鍋鏟、顛著鐵鍋，炒出一道道令人垂涎三尺的會客菜，而改變她後半生的就是自己的母親。

李凱莉原為製鞋工廠的千金，13歲逃學中輟，因緣際會下成為大哥的女人，離婚後在高雄開設當時最流行的日本卡拉OK店，之後開設應召站成為「媽媽桑」，應對三教九流，卻因為在應召站內掩護販毒遭逮，被重判16年6個月有期徒刑。

李凱莉年輕時和媽媽關係稱不上好，但她入獄後，母親10年如一日的探望，並照顧她的女兒，讓她深受感動。（圖／橋頭地檢署觀護人室提供）

假釋出獄後，李凱莉回顧自己過往的人生，最感謝的還是媽媽。李凱莉說，在入獄之前，她一直都以為媽媽不愛她，母女關係稱不上好，反而是和爸爸比較聊得來，但入獄後媽媽卻堅持每個月都從台北坐夜車到高雄大寮女監探望她，帶著她喜歡吃的菜、牛肉乾等，風雨無阻，且每次帶的菜一定都是監所所能帶進去的2公斤上限。而只要她向媽媽提出要求，希望媽媽下禮拜也來看她，媽媽從未拒絕過。

最讓她印象深刻的是，一次上課，科長在課堂上要同學們好好把握和家人的相處機會，因為有一個老阿嬤頂著寒流、坐著夜車、帶著女兒愛吃的菜，只為了趕上監所最早的會客時間，科長不忍老人家在外面等，要阿嬤進來裡面等會比較舒服，卻被拒絕。直到後來李凱莉才知道那位阿嬤就是她媽媽，驚覺媽媽「從來都沒有不愛她」，讓她瞬間被愧疚感淹沒，自責自己「怎麼那麼不會想」。

李凱莉出獄後咬牙創辦會客菜事業，法務部長蔡清祥偶然得知其故事，深受感動。（圖／宋岱融攝）

李凱莉透露，在監獄的10年8個月中，媽媽最常和她說的是，「凱莉你趕快出來，等你出來我一定要跟你住在一起」，但等到凱莉真的出獄後因為經濟條件不好，只能住在地下室的小廢墟中，而媽媽卻不嫌棄環境差，連熱水器和洗衣機都沒有，二話不說直接搬去和她住在一起。

她哽咽的說，以前她在家裡從沒做過家事，如今卻樣樣都得靠自己，媽媽捨不得她除了要洗自己的衣服也幫她洗衣服，還曾偷偷和常來買會客菜的客人聯繫，希望客人能夠幫忙買一台洗衣機，減輕李凱莉的負擔，為此2人還大吵一架，所幸最後仍重歸於好。

10年的監獄生活中，李凱莉說，媽媽每個月風雨無阻的探視直到她出來，看著和「同學」一起分享飯菜時，同學們臉上羨慕的表情，讓她決心出來一定要創辦會客菜事業，希望讓同學們在裡面也能嘗到媽媽的味道。

當被問到，如果媽媽還在，有沒有什麼話想要對媽媽說？想到媽媽去年90歲高壽去世，李凱莉忍不住哽咽表示，「媽媽走得太早了，還好他們都很有福氣，沒有病痛的走，真的很謝謝媽媽幫我把我女兒顧的那麼好，從在醫院生下來就顧到現在40歲，就連臨終都是等到我女兒到了才捨得閉眼，孫女現在過得很好，沒有辜負妳的期待。」

李凱莉說，對她來說孝順就是盡量順著媽媽的意，讓她開心，包容她所有的小孩子脾氣，「她年紀也大了，再耍脾氣也耍不了多久，為什麼不順著她讓她開心就好呢？」她也呼籲，孝順要及時，盡量順著長輩的意去做，不要徒留懊悔，畢竟時間短暫，父母不會永遠都在。